Bundesliga: «Απόλυτη» η Ντόρτμουντ με «διπλό», στην επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη δράση

Η Ντόρτμουντ είναι η μοναδική ομάδα της Bundesliga, που διατηρεί το απόλυτο μετά από 4 αγωνιστικές. Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παίρνει χρόνο συμμετοχής, η ομάδα της Βεστφαλίας πέρασε και από την έδρα της Στουτγκάρδης με 1-0 και εξακολουθεί ν’ απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Πέρα από τη νίκη στην έδρα της Στουτγκάρδης, η είδηση του αγώνα για την Ντόρτμουντ ήταν η επιστροφή στη δράση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στη διάρκεια του αγώνα του Champions League με τη Βιγιαρεάλ. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός μέσος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62′ αντί του Νουανέρι. Το γκολ της νίκης για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Μπέιερ στο 70′.

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Νωρίτερα, η Αουγκσμπουργκ προηγήθηκε μέσα στη Βρέμη της Βέρντερ με 2-0, αλλά στην επανάληψη και στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι έκαναν τη μεγάλη ανατροπή. Μείωσαν αρχικά με τον Γκρουλ (66′), ισοφάρισαν με τον Φίλγκρουγκ (86′) και ανέτρεψαν το σκορ με το γκολ του Βάιζερ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας τη μεγάλη νίκη με 3-2.

Η Φράιμπουργκ συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στη Φρανκφούρτη από την Αϊντραχτ (2-2) και παρέμεινε στην 2η θέση της βαθμολογίας με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου, που έχει ματς λιγότερο.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 4ης αγωνιστικής:

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 7-0

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(18′ Μουσιάλα, 39′ πέν., 54′ Κέιν, 43′, 73′, 76′ Ολίσε, 70′ Σαϊμπαρί)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 2-2

(10′ Εμπνουνταλίμπ, 36′ Μπούρκαρντ-34′ Σερχάντ, 48′ Σουζούκι)

Γκλάντμπαχ-Μάιντς 3-4

(11′ Νοϊχάους, 59′ Λίντμπεργκ, 90’+ Μασίνο-18′ Τίετζ, 45′ Μπέκερ, 78′ Μαρτέλ, 89′ Ντα Κόστα)

Αμβούργο-Κολωνία 2-1

(44′ Καπάλδο, 51′ Πούλσεν-90′ Ατσε)

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 3-2

(66′ Γκρουλ, 86′ Φίλκρουγκ, 90’+ Βάιζερ-18′ Φελχάουερ, 58′ Μπράκελμαν)

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 0-1

(70′ Μπέιερ)

Λεβερκούζεν-Λειψία 20/9

Σάλκε-Έλφερσμπεργκ 20/9

Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ 20/9