Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο Άρης – Ηρακλής και την πρώτη νίκη της Κηφισιάς στο φετινό πρωτάθλημα

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League πήρε η Κηφισιά, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στους 5 βαθμούς στον πίνακα της Super League, αφήνοντας τον Ατρόμητο στους 2, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

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Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο “Κλεάνθης Βικελίδης”. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ανέβηκε στους 7 βαθμούς, έναν παραπάνω από την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι, η οποία έχει κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα σε αυτές τις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 19/09/26

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

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Άρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20/09/26

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (17:00)

Βόλος – ΑΕΚ (18:00)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (19:00)

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (19:30)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (21:00)

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3.Παναιτωλικός 9

4.ΟΦΗ 9

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5. ΑΕΚ 8

6.Ολυμπιακός 7

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Λεβαδειακός 1

*Αρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο.

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 10/10/26

ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30)

Κυριακή 11/10/26

Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)

Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)

Άρης – Βόλος (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 12/10/26

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)