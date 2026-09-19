Αθλητικά

Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο Άρης – Ηρακλής και την πρώτη νίκη της Κηφισιάς στο φετινό πρωτάθλημα

Το κυρίως "μενού" της 5ης αγωνιστικής θα γίνει την Κυριακή (20.09.2026), με όλους τους "μεγάλους" να αγωνίζονται εκτός έδρας
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League πήρε η Κηφισιά, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στους 5 βαθμούς στον πίνακα της Super League, αφήνοντας τον Ατρόμητο στους 2, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο “Κλεάνθης Βικελίδης”. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ανέβηκε στους 7 βαθμούς, έναν παραπάνω από την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι, η οποία έχει κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα σε αυτές τις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 19/09/26

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20/09/26

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (17:00)

Βόλος – ΑΕΚ (18:00)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (19:00)

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (19:30)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (21:00)

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3.Παναιτωλικός 9

4.ΟΦΗ 9

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5. ΑΕΚ 8

6.Ολυμπιακός 7

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Λεβαδειακός 1

*Αρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο.

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 10/10/26

ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30)

Κυριακή 11/10/26

Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)

Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)

Άρης – Βόλος (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 12/10/26

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)

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