Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 87-81: Ματσάρα με «πράσινο» νικητή στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός “μονομάχησε” με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του φιλικού τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι, κατάφερε στις λεπτομέρειες να φθάσει στη νίκη με 87-81. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με κορυφαίος τον Φρανσίσκο και καθοριστικό τον Μαντζούκα, ο Παναθηναϊκός “λύγισε” στο τέλος και μετά από ματσάρα τον ΠΑΟΚ, για να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

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Οι “πράσινοι” του Ομπράντοβιτς πήραν έτσι τη νίκη και την ψυχολογία για την έναρξη της σεζόν, αλλά κερδισμένοι είναι και οι Θεσσαλονικείς του Τρινκιέρι, που έδειξαν τα… δόντια τους στη νέα “εποχή” τους στο ελληνικό μπάσκετ.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και βρέθηκε ακόμη και στο +7 με πρωταγωνιστές τους Καλάθη και Φόστερ, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις με τον Φρανσίσκο και ισοφάρισε σε 19-19, πριν κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο, με το 21-19 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα με συνεχόμενα τρίποντα, αλλά ο ΠΑΟΚ επανήλθε ξανά και με τον Φόστερ να είναι ασταμάτητος στην επίθεση, έφερε ξανά… τούμπα το ματς, για το 34-30 των φιλοξενούμενων στο T-Center. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς “απάντησε” με δύο σερί τρίποντα του Μαντζούκα, αλλά το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι το ημίχρονο και χρειάστηκε ένα καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο στην τελευταία επίθεση του “τριφυλλιού” για το 43-41 της ομάδας του στο 20′.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, το μεγάλο ντέρμπι συνεχίστηκε στο T-Center, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν τα καλά τους διαστήματα για να ξεφύγουν στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να σουτάρει καλά από μακριά, αλλά ο ΠΑΟΚ είδε τον Οσμάν να ανεβάζει την απόδοσή του και με δικούς του συνεχόμενους πόντους να δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, πριν “απαντήσει” η ομάδα του Ομπράντοβιτς για το υπέρ της 61-60 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ είχε νέο ξέσπασμα με Οσμάν και Χάτζινς για να προηγηθεί με 77-72 στο T-Center, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε και πάλι αντίδραση και με “όπλο” τα επιθετικά ριμπάουντ, ανανέωσε πολλές επιθέσεις και κατάφερε να ξανακάνει ντέρμπι το ματς, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα.

Όλα κρίθηκαν έτσι στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τον Φρανσίσκο να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο και τον Μαντζούκα να έχει τους 4 τελευταίους πόντους του “τριφυλλιού”, την ώρα που ο Φόστερ αστόχησε στο σουτ του αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έφθασε έτσι στη νίκη με 87-81 και κατέκτησε τον τίτλο στο φιλικό τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-41, 61-60, 87-81

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 (1), Φρανσίσκο 17 (2/8 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Μπάντιο 12 (3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Γκραντ 5 (1/1 τρίποντο, 6 ασίστ, 3 λάθη), Λεσόρ 14 (10 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 9 (2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπόνγκα 14 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ (3 ριμπάουντ), Μήτογλου 3, Μαντζούκας 10 (1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Μήτρου-Λόνγκ 10 (1/5 τρίποντα), Όσμαν 16 (3/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Αλεξάντερ 7 (3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Χουγκάζ 3 (1/2 τρίοποντα, 5 ριμπάουντ), Ομορούγι 2, Χάτζινς 11 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Φόστερ 15 (2/5 τρίποντα), Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ 10 (6 ριμπάουντ), Καλάθης 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη)