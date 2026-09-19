Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 87-81 Τελικό: Φιλική νίκη μετά από ντέρμπι για την ομάδα του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” στο τέλος τον ΠΑΟΚ με 87-81 και κατέκτησε το τρόπαιο του 8ου φιλικού τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
21:49 | 19.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:48 | 19.09.2026
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 87-81 και τον τίτλο στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, μετά από ένα φοβερό ντέρμπι στο T-Center
21:48 | 19.09.2026
Τέλος στο ματς!
21:46 | 19.09.2026
87-81 με τον Μαντζούκα μετά από άστοχο σουτ του ΠΑΟΚ
21:45 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Τρινκιέρι για τον ΠΑΟΚ
21:45 | 19.09.2026
32 δευτερόλεπτα
για τη λήξη του αγώνα
21:45 | 19.09.2026
85-81 με 2/2 από τον Έλληνα φόργουορντ του Παναθηναϊκού
21:43 | 19.09.2026
Κλέψιμο από τον Φρανσίσκο και στη συνέχεια απίθανη "μάχη" από τους παίκτες όλων των ομάδων για την κατοχή, με τον Μαντζούκα να βγαίνει κερδισμένος και να παίρνει βολές
21:43 | 19.09.2026
83-81 με μεγάλο τρίποντο του Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό
21:42 | 19.09.2026
80-81 με τον Φόστερ να φθάνει τους 15 πόντους
21:41 | 19.09.2026
2 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
21:41 | 19.09.2026
80-79 με 2/2 από τον Λεσόρ
21:38 | 19.09.2026
Φάουλ του Μουρ στο ριμπάουντ και ο Λεσόρ θα πάει ξανά στις βολές
21:38 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Τρινκιέρι για τον ΠΑΟΚ
21:38 | 19.09.2026
78-79 με 1/2 βολές του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό
21:37 | 19.09.2026
Ο Παναθηναϊκός πήρε όμως τα ριμπάουντ και ο Λεσόρ θα εκτελέσει βολές
21:36 | 19.09.2026
Τρία σερί άστοχα τρίποντα του Φρανσίσκο!
21:36 | 19.09.2026
3,5 λεπτά
για τη λήξη
21:36 | 19.09.2026
77-79 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό
21:35 | 19.09.2026
75-79 με καλάθι του Οσμάν στον αιφνιδιασμό
21:34 | 19.09.2026
75-77 με 1/2 βολές του Γιαμπουσέλε
21:34 | 19.09.2026
74-77 με τον Λεσόρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
21:31 | 19.09.2026
21:31 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Ομπράντοβιτς
21:30 | 19.09.2026
72-77 με τρίποντο του Χάτζινς πάνω σε άμυνα
21:29 | 19.09.2026
72-74 με τον Φόστερ να έχει 13 πόντους για τον ΠΑΟΚ
21:29 | 19.09.2026
5,5 λεπτά
για το φινάλε του αγώνα
21:28 | 19.09.2026
72-72 με τον Οσμάν να έχει ανέβει πολύ στο δεύτερο ημίχρονο
21:27 | 19.09.2026
72-69 με βολές για τον Παναθηναϊκό
21:26 | 19.09.2026
68-69 με τον Μουρ ο ΠΑΟΚ
21:26 | 19.09.2026
68-67 με τον Μήτογλου
21:25 | 19.09.2026
66-67 με τον Χάτζινς να "απαντάει" για τον ΠΑΟΚ
21:25 | 19.09.2026
66-64 με φοβερό τρίποντο του Γκραντ πάνω σε άμυνα
21:25 | 19.09.2026
63-64 με 2/2 βολές του Μουρ για τον ΠΑΟΚ
21:23 | 19.09.2026
Η "εικόνα" στο τρίτο δεκάλεπτο
21:23 | 19.09.2026
63-62 με τον Μπόνγκα για τον Παναθηναϊκό
21:22 | 19.09.2026
61-62 με τον Μήτρου Λονγκ ξανά
21:20 | 19.09.2026
Συνεχίστηκε το μεγάλο ντέρμπι στο T-Center, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν τα καλά τους διαστήματα για να ξεφύγουν στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να σουτάρει καλά από μακριά, αλλά ο ΠΑΟΚ είδε τον Οσμάν να ανεβάζει την απόδοσή του και με δικούς του συνεχόμενους πόντους διατήρησε την ομάδα του κοντά στο σκορ.
21:20 | 19.09.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου!
21:18 | 19.09.2026
61-60 με τον Μήτρου Λονγκ μειώνει ο ΠΑΟΚ
21:17 | 19.09.2026
61-58 με 1/2 βολές του Μπάντιο
21:17 | 19.09.2026
1,5 λεπτό
για το τρίτο 10λεπτο
21:16 | 19.09.2026
60-58 με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ που αστόχησε όμως στη βολή
21:15 | 19.09.2026
58-58 με 1/2 βολές του Αλεξάντερ
21:13 | 19.09.2026
58-57 με τρίποντο του Μπόνγκα για το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού
21:12 | 19.09.2026
55-57 με τον Λεσόρ ο Παναθηναϊκός
21:10 | 19.09.2026
53-57 με τον Μπάντιο μείωσε ο Παναθηναϊκός
21:10 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Ομπράντοβιτς
21:09 | 19.09.2026
51-57 με δεύτερο σερί τρίποντο του Οσμάν
21:09 | 19.09.2026
4,5 λεπτά
για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου
21:09 | 19.09.2026
51-54 με τρίποντο του Οσμάν για τον ΠΑΟΚ
21:07 | 19.09.2026
51-51 με βολές του Φρανσίσκο
21:05 | 19.09.2026
49-51 με τρίποντο του Χουγκάζ προσπερνάει στο σκορ ο ΠΑΟΚ
21:05 | 19.09.2026
49-48 με τον Αλεξάντερ ξανά, μετά από επιθετικό ριμπάουντ
21:04 | 19.09.2026
49-46 με καλάθι και φάουλ του Αλεξάντερ
21:03 | 19.09.2026
Ο Μπάντιο έχασε τώρα ένα εύκολο καλάθι για τον Παναθηναϊκό
21:03 | 19.09.2026
49-43 με τον Φόστερ μειώνει ο ΠΑΟΚ
21:01 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Τρινκιέρι
21:00 | 19.09.2026
49-41 με τρίποντο του Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό
20:59 | 19.09.2026
46-41 με buzzer beater τρίποντο του Γιαμπουσέλε
20:58 | 19.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:58 | 19.09.2026
Ο ΠΑΟΚ έχει 6 παραπάνω κατοχές στο ματς, αλλά ο Παναθηναϊκός "απάντησε" με 8/14 τρίποντα
20:44 | 19.09.2026
20:43 | 19.09.2026
Μεγάλο ντέρμπι στο T-Center με τον ΠΑΟΚ να δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο φέτος και να δείχνει δύσκολο "καρύδι" για τον ανανεωμένο Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς
20:43 | 19.09.2026
Άστοχος ο Οσμάν στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
20:42 | 19.09.2026
4 δευτερόλεπτα
για το ημίχρονο
20:42 | 19.09.2026
43-41 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο
20:42 | 19.09.2026
40-41 με τον Οσμάν για τον ΠΑΟΚ
20:42 | 19.09.2026
40-39 με βολές του Φρανσίσκο
20:41 | 19.09.2026
38-39 με βολές του Αλεξάντερ για τον ΠΑΟΚ
20:38 | 19.09.2026
20:38 | 19.09.2026
38-37 με 1/2 βολές του Οσμάν
20:36 | 19.09.2026
1 και 20''
για το ημίχρονο
20:35 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Τρινικέρι
20:35 | 19.09.2026
38-36 με νέο τρίποντο του Μαντζούκα
20:35 | 19.09.2026
35-36 με τρίποντο του Μαντζούκα
20:34 | 19.09.2026
32-36 με τον Χάτζινς για τον ΠΑΟΚ
20:31 | 19.09.2026
32-34 με καλάθι και φάουλ του Γιαμπουσέλε που αστόχησε όμως στη βολή
20:31 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Ομπράντοβιτς
20:31 | 19.09.2026
30-34 με νέο τρίποντο του Φόστερ
20:28 | 19.09.2026
30-31 με 1/2 βολές του Φόστερ
20:28 | 19.09.2026
Παράπονα από τον Γκραντ έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού
20:28 | 19.09.2026
Έξαλλος ο Ομπράντοβιτς!
20:28 | 19.09.2026
30-30 με τον Μουρ ισοφαρίζει ξανά ο ΠΑΟΚ
20:27 | 19.09.2026
30-28 με φόλοου του Λεσόρ
20:27 | 19.09.2026
28-28 με φόλοου του Μουρ ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ
20:25 | 19.09.2026
28-26 με νέο τρίποντο από τον Μπόνγκα για τον Παναθηναϊκό
20:24 | 19.09.2026
25-26 με τρίποντο του Φόστερ
20:24 | 19.09.2026
Τάιμ άουτ ο Τρινκιέρι
20:24 | 19.09.2026
25-24 με δύο σερί τρίποντα ο Παναθηναϊκος πήρε το προβάδισμα στο ματς
20:24 | 19.09.2026
19-24 με τρίποντο του Καλάθη
20:18 | 19.09.2026
Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά στο σκορ με 2 πόντους
20:17 | 19.09.2026
19-21 με βολές του Μήτρου Λονγκ
20:16 | 19.09.2026
19-19 με ωραίο καλάθι του Μπόνγκα
20:16 | 19.09.2026
17-19 με τον Φρανσίσκο
20:14 | 19.09.2026
15-19 νέο πράσινο λάθος και λέι απ στον αιφνιδιασμό από τον Μουρ
20:14 | 19.09.2026
15-17 με λέι απ του Λεσόρ
20:13 | 19.09.2026
13-17 νέο τρίποντο του Φρανσίσκο
20:13 | 19.09.2026
10-17 με τον Καλάθη στον αιφνιδιασμό, μετά από λάθος του Μπάντιο
20:13 | 19.09.2026
10-15 με τρίποντο του Φρανσίσκο
20:12 | 19.09.2026
Κακές επιστροφές έχει το τριφύλλι, κάτι που θυμίζει τις περσινές παθογένειες των πρασίνων
Δυνατός επιθετικά ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής
20:10 | 19.09.2026
7-15 με φλότερ του Καλάθη
20:10 | 19.09.2026
7-13 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ
20:09 | 19.09.2026
Έσφιξε η άμυνα του Παναθηναϊκού στα τελευταία λεπτά
20:09 | 19.09.2026
7-10 με 1/2 βολές του Μήτογλου
20:08 | 19.09.2026
20:08 | 19.09.2026
6-10 με λέι απ του Όσμαν
20:07 | 19.09.2026
6-8 με ακροβατικό τρίποντο του Καλαϊτζάκη
20:06 | 19.09.2026
3-8 με κάρφωμα του Ομορούγι
20:04 | 19.09.2026
3-6 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε
20:04 | 19.09.2026
Μία λάθος απόφαση του Γκραντ στην επίθεση και το ελεύθερο τρίποντο του Φόστερ έφεραν το γρήγορο τάιμ άουτ
20:02 | 19.09.2026
0-6 με τρίποντο του Φόστερ, τάιμ άουτ από τον Ομπράντοβιτς
20:02 | 19.09.2026
0-3 μέσα και η βολή
20:01 | 19.09.2026
0-2 με καλάθι και φάουλ του Χάτζινς από επιθετικό ριμπάουντ
20:00 | 19.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:59 | 19.09.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
19:58 | 19.09.2026
Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου η πεντάδα του Παναθηναϊκού
19:57 | 19.09.2026
Χάτζινς, Φόστερ, Όσμαν, Χουγκάζ και Ομορούγι ξεκινούν για τον ΠΑΟΚ
19:55 | 19.09.2026
Αρκετές οι κενές θέσεις και σήμερα στο T- Center
19:54 | 19.09.2026
Την αποθέωση γνώρισε για μία ακόμα φορά ο Τσέντι Όσμαν από το κοινό του Παναθηναϊκού
19:53 | 19.09.2026
Για τον Παναθηναϊκό απουσιάζουν οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούλας, Ρογκαβόπουλος, Φαλ και Κουζέλογλου, ενώ για τον ΠΑΟΚ εκτός είναι οι Ταϊρί και Γκρέι
19:50 | 19.09.2026
Ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης στο T- Center για το ματς