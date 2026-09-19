Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 87-81 Τελικό: Φιλική νίκη μετά από ντέρμπι για την ομάδα του Ομπράντοβιτς

Συνεχίστηκε το μεγάλο ντέρμπι στο T-Center, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν τα καλά τους διαστήματα για να ξεφύγουν στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να σουτάρει καλά από μακριά, αλλά ο ΠΑΟΚ είδε τον Οσμάν να ανεβάζει την απόδοσή του και με δικούς του συνεχόμενους πόντους διατήρησε την ομάδα του κοντά στο σκορ.