Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης τελικό 89-93: Ήττα για τους Πειραιώτες στον τελικό του Super Cup της Euroleague

Οι ερυθρόλευκοι για το ευρωπαϊκό νταμπλ, στο remake του τελικού της Αθήνας με τους «μερένγκες»
(KLODIAN LATO
Τελικός Super Cup της Euroleague
Άμπου Ντάμπι
89 - 93
τελικό
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν στο Άμπου Ντάμπι τον πρώτο τίτλο της σεζόν και το παρθενικό Super Cup της Euroleague, τέσσερις μήνες μετά τη «μάχη» τους στο «Telekom Center Athens» που έβαψε στα ερυθρόλευκα το «στέμμα» της Ευρώπης.

22:16 | 19.09.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
22:11 | 19.09.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ

22:09 | 19.09.2026

6,9 για τη λήξη

22:09 | 19.09.2026

Τάιμ άουτ

22:09 | 19.09.2026
89-93 με τον Φελίζ
22:08 | 19.09.2026

Άστοχος ο Πραντίγια σε τρίποντο αλλα΄ριμπάουντ της Ρεάλ

22:07 | 19.09.2026

Πάτησε τη γραμμή ο Μοντέρο - Η μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης

22:07 | 19.09.2026

Επιστρέφουν οι ομάδες στο παρκέ

22:07 | 19.09.2026

Τάιμ άουτ

22:07 | 19.09.2026

Μπρος-πίσω από τη Ρεάλ και κατοχή για τον Ολυμπιακό

22:06 | 19.09.2026

Τεράστιο ματς κάνει ο Φουρνιέ στο φινάλε του αγώνα

22:05 | 19.09.2026

44,2 για τη λήξη του τελικού

22:05 | 19.09.2026
89-91 με νέο τρίποντο από τον Φουρνιέ
22:03 | 19.09.2026

Τραγικό σουτ τριών πόντων από τον Βεζένκοφ

22:03 | 19.09.2026

Άστοχο τρίποντο από τον Φουρνιέ

22:02 | 19.09.2026

1:48 για τη λήξη

22:02 | 19.09.2026
86-91 με τον Καμπάτσο
22:01 | 19.09.2026

Φάουλ του Τζόσεφ στον Καμπάτσο και βολές

22:01 | 19.09.2026

2:02 για τη λήξη

22:01 | 19.09.2026
86-89 με τον Φουρνιέ
22:00 | 19.09.2026

κακή επίθεση από τον Τζόσεφ

21:59 | 19.09.2026
83-89 με ντράιβ του Καμπαρό
21:59 | 19.09.2026
83-87 με τη βολή του Βεζένκοφ
21:58 | 19.09.2026
82-87 ο Βεζένκοφ και θα έχει και μια βολή
21:58 | 19.09.2026
80-87 ο Φελίζ με δύσκολο ντράιβ
21:57 | 19.09.2026
80-85 με τρομερό τρίποντο του Βεζένκοφ
21:57 | 19.09.2026
77-85 με 1/2 βολές
21:57 | 19.09.2026

4:22 για το τέλος του αγώνα

21:56 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Καμπάτσο

21:53 | 19.09.2026

καλή άμυνα του Γιάντουνεν στον Μοντέρο

21:51 | 19.09.2026

4:59 για τη λήξη

21:50 | 19.09.2026
77-84 το σκορ
21:50 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Γιάντουνεν - 5ο ομαδικό του Ολυμπιακού

21:49 | 19.09.2026
77-82 με τον Μοντέρο, έφτασε τους 12 πόντους
21:49 | 19.09.2026
74-81 ο Ολυμπιακός
21:48 | 19.09.2026

Βολές για τον Βεζένκοφ

21:48 | 19.09.2026
72-82 με τον Καμπαρός
21:47 | 19.09.2026

7:00 για τη λήξη

21:47 | 19.09.2026

Στον Ολυμπιακό τελικά η μπάλα

21:45 | 19.09.2026

Τσάλεντζ από τον Μπαρτζώκα για το ποιος έβγαλε την μπάλα. Οι διαιτητές έδωσαν αρχικώς κατοχή στη Ρεάλ

21:45 | 19.09.2026

7:23 για τη λήξη

21:44 | 19.09.2026

Ο Μοντέρο έκλεψε την μπάλα αλλά.. βοβήθηκε την τάπα και έκανε κακό ντράιβ

21:44 | 19.09.2026
10 χαμένες βολές ο Ολυμπιακός, παραμένει στο 72-79 το σκορ
21:43 | 19.09.2026

9η χαμένη βολή ο Ολυμπιακός

21:42 | 19.09.2026
4o φάουλ του Ταβάρες

και βολές ο Τζόσεφ

21:42 | 19.09.2026

8:08 για τη λήξη του τελικού

21:42 | 19.09.2026

άστοχος ο Φουρνιέ σε τρίποντο

21:41 | 19.09.2026
72-79 μπροστά η Ρεάλ
21:39 | 19.09.2026

Τρεις βολές για τον Πραντίγια

21:38 | 19.09.2026
72-77 με τον Ταβάρες
21:38 | 19.09.2026

Τελευταίο δεκάλεπτο

21:35 | 19.09.2026
72-75 και τέλος της 3ης περιόδου
21:35 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Μοντέρο

21:32 | 19.09.2026
71-75 με τη βολή του Βεζένκοφ
21:31 | 19.09.2026
70-75 η Ρεάλ μπροστά
21:31 | 19.09.2026

Βολές για την Ρεάλ

21:30 | 19.09.2026

3ο φάουλ του ΜακΙνταϊρ

21:29 | 19.09.2026
70-73 ο Γιάντουνεν
21:29 | 19.09.2026

1;43 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:28 | 19.09.2026

Επιστρέφει στο ματς ο Φουρνιέ

21:28 | 19.09.2026
70-71 με κάρφωμα του Τζόουνς
21:27 | 19.09.2026
70-69 με τον Χολ
21:26 | 19.09.2026
68-69 με τον Αμπάλντε
21:26 | 19.09.2026
68-66 με τον Τζόουνς η Ρεάλ
21:25 | 19.09.2026
68-64 με τις βολές του Γουόρντ
21:25 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Γουόρντ

21:24 | 19.09.2026
66-64 η Ρεάλ
21:24 | 19.09.2026

2ο φάουλ του Ντορσεϊ και βολές για Ρεάλ

21:24 | 19.09.2026

4:20 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:24 | 19.09.2026
66-62 ο Ολυμπιακός
21:23 | 19.09.2026
65-62 για την Ρεάλ

Βολές για τον ΜαΚιντάιρ

21:22 | 19.09.2026
65-60 με κάρφωμα του Χολ
21:22 | 19.09.2026
63-60 η Ρεάλ
21:22 | 19.09.2026
63-58 με τις βολές του Χολ
21:20 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Ολυμπιακό

21:20 | 19.09.2026
61-58 μειώνει η Ρεάλ
21:18 | 19.09.2026

Βολές για την Ρεάλ

21:17 | 19.09.2026
61-56 με κάρφωμα του Χολ και τάιμ άουτ
21:17 | 19.09.2026
59-56 με κάρφωμα του Γουορντ
21:16 | 19.09.2026
57-56 με τον Βεζένκοφ
21:16 | 19.09.2026
55-56 μπροστά και πάλι η Ρεάλ
21:16 | 19.09.2026
55-53 μπροστά ο Ολυμπιακός με τις βολές του Γουόρντ
21:16 | 19.09.2026

Βολές ο Γουόρντ

21:16 | 19.09.2026

4ο φάουλ ο Καμπαρό

21:15 | 19.09.2026

7:04 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:14 | 19.09.2026

Άστοχος αυτή τη φορά ο Ντεκ σε τρίποντο

21:14 | 19.09.2026
53-53 με τον Ντόρσεϊ
21:13 | 19.09.2026
50-53 με δεύτερο σερί τρίποντο του Ντεκ
21:13 | 19.09.2026
50-50 με τον Ντεκ η Ρεάλ
21:12 | 19.09.2026
50-47 ο Ολυμπιακός
21:12 | 19.09.2026

Βολές για τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ

21:11 | 19.09.2026
48-47 ο Γουόρντ και ερυθρόλευκο προβάδισμα
21:11 | 19.09.2026
46-47 με τον Βεζένκοφ, 2ο του τρίποντο στο ματς
21:11 | 19.09.2026

ξεκίνησε και πάλι ο τελικός

21:10 | 19.09.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες για την 3η περίοδο

20:56 | 19.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:54 | 19.09.2026
43-47 με τρομερό coast to coast του Τζόσεφ
20:54 | 19.09.2026

Τάιμ άουτ

20:54 | 19.09.2026

Έξαλλος ο Μπαρτζώκας

20:51 | 19.09.2026
41-47 με τρελό τρίποντο του Γιάντουνεν
20:51 | 19.09.2026
41-44 με τον Εντιάι και τάιμ άουτ
20:51 | 19.09.2026
39-44 με τον Εντιάι
20:50 | 19.09.2026
37-44 με τον Γιάντουνεν η Ρεάλ
20:49 | 19.09.2026
37-42 ο Ολυμπιακός
20:49 | 19.09.2026

βολές για τον Μοντέρο

20:49 | 19.09.2026
35-42 ο Ολυμπιακός
20:47 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ

20:47 | 19.09.2026
34-42 με τον Μοντέρο
20:46 | 19.09.2026

2:30 για το ημίχρονο

20:46 | 19.09.2026
32-42 η Ρεάλ
20:46 | 19.09.2026

Φάουλ ο Χολ και βολές για την Ρεάλ

20:45 | 19.09.2026

άστοχος στη βολή

20:45 | 19.09.2026
32-40 ο Φουρνιέ και θα έχει και μια βολή
20:44 | 19.09.2026
30-40 για την Ρεάλ
20:42 | 19.09.2026

βολές για την Ρεάλ

20:42 | 19.09.2026
30-39 με τον Πραντίγια
20:41 | 19.09.2026
30-37 μείωσε ο Ολυμπιακός
20:40 | 19.09.2026

Βολές για τον Μοντέρο

20:40 | 19.09.2026
29-37 ο Ολυμπιακός
20:38 | 19.09.2026

Βολές για τον Χολ - 3ο φάουλ ο Ταβάρες

20:38 | 19.09.2026

Τάιμ άουτ

20:37 | 19.09.2026
27-37 με τον Πραντίγια
20:37 | 19.09.2026
27-35 με τον Ταβάρες
20:37 | 19.09.2026
27-33 με κάρφωμα του Χολ
20:37 | 19.09.2026
25-33 το σκορ
20:35 | 19.09.2026

Τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρεάλ

20:33 | 19.09.2026
22-33 με τον Καμπαρό
20:32 | 19.09.2026

4ο ομαδικό ο Ολυμπιακός - 5:59 για το ημίχρονο

20:32 | 19.09.2026
24-31 η Ρεάλ
20:31 | 19.09.2026
24-29 με βολές η Ρεάλ
20:30 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Καμπαρό

20:30 | 19.09.2026
24-27 με 5 σερί πόντους του Φουρνιέ
20:29 | 19.09.2026
21-27 με τον Γιάντουνεν
20:28 | 19.09.2026
21-25 με τον Φουρνιέ
20:28 | 19.09.2026
19-25 με τις βολές του Βεζένκοφ
20:27 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Βεζένκοφ

20:27 | 19.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Βεζένκοφ

20:27 | 19.09.2026
17-25 με ντράιβ του Μοντέρο
20:26 | 19.09.2026

Στο ματς και ο Μοντέρο για πρώτη φορά

20:26 | 19.09.2026
15-25 με τη βολή του Καμπάτσο
20:25 | 19.09.2026

Τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα, που θεώρησε ότι έγινε φάουλ στον Φουρνιέ το οποίο δεν σφυρίχθηκε

20:25 | 19.09.2026
2ο δεκάλεπτο
20:25 | 19.09.2026

Περνάει στο ματς ο Φουρνιέ για πρώτη φορά

20:22 | 19.09.2026
15-24 τέλος πρώτης περιόδου
20:21 | 19.09.2026
15-22 ο Ολυμπιακός με τις βολές του Ντόρσεϊ
20:20 | 19.09.2026

Λίγο έλειψε να... ανάψει φωτιά μεταξύ Ντόρσεϊ και Καμπάτσο. Ο Έλληνας διεθνής φάνηκε να βρίσκει τον Αργεντινό στο πρόσωπο και ο δεύτερος του έκανε στη συνέχεια "δυνατό" φάουτ

20:20 | 19.09.2026

1:17 για το τέλος του πρώτου μέρους

20:19 | 19.09.2026
13-22 μειώνει ο Ολυμπιακός με μια βολή από τον Βεζένκοφ
20:19 | 19.09.2026

Βολές για τον Βεζένκοφ

20:17 | 19.09.2026
12-22 με τον Ταβάρες
20:16 | 19.09.2026
12-20 με τον Καμπάτσο και τάιμ άουτ
20:16 | 19.09.2026
12-17 με τον Γιούλ
20:15 | 19.09.2026
12-14 ο Ολυμπιακός μειώνει
20:15 | 19.09.2026

Βολές για τον Χολ

20:14 | 19.09.2026
11-14 η Ρεάλ με τον Πραντίγια
20:14 | 19.09.2026
11-11 με τον Παπανικολάου
20:13 | 19.09.2026

Ο Παπανικολάου πήρε το αμυντικό φάουλ

20:13 | 19.09.2026
9-11 με τον Ντόρσεϊ, πρώτο του καλάθι
20:11 | 19.09.2026

4:19 για το τέλος της περιόδου

20:11 | 19.09.2026

Τάιμ άουτ

20:11 | 19.09.2026
7-11 με τον Λουαού-Καμπαρό
20:10 | 19.09.2026
7-8 με τρίποντο του Βεζάνκοφ, έφτασε τους 5 πόντους
20:09 | 19.09.2026
4-8 η Ρεάλ με βολές
20:08 | 19.09.2026

Δεύτερο φάουλ του Γουόρντ και βολέ για τη Ρεάλ - Ο Παπανικολάου στο ματς

20:08 | 19.09.2026

5:58 για το τέλος του δεκαλέπτου

20:07 | 19.09.2026

Άστοχος ο Γουορντ στη βολή

20:06 | 19.09.2026
4-6 ο Γουόρντ και θα έχει και μια βολή
20:06 | 19.09.2026

κακός στην επίθεση ο Ολυμπιακός

20:06 | 19.09.2026
2-6 με τον Ντεκ
20:05 | 19.09.2026
2-4 η Ρεάλ μπροστά με τις βολές του Μαλεντόν
20:04 | 19.09.2026

Φάουλ του Γουόρντ και βολές

20:04 | 19.09.2026

7:52 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:02 | 19.09.2026

Λάθη από τις δυο ομάδες και κακές επιθετικές επιλογές

20:02 | 19.09.2026
2-2 με τον Μαλεντόν η Ρεάλ
20:02 | 19.09.2026
2-0 ο Βεζάνκοφ, αφού έκλεψε την μπάλα
20:00 | 19.09.2026

Πρώτο και γρήγορο φάουλ του Ταβάρες

20:00 | 19.09.2026
Τζάμπολ στο ματς
19:58 | 19.09.2026

Όλα έτοιμα για την έναρξη του τελικού

19:58 | 19.09.2026

Η πεντάδα της Ρεάλ: Καμπάτσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Ταβάρες

19:58 | 19.09.2026

Η πεντάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ

19:56 | 19.09.2026

Από τον πάγκο της Βαλένθια, ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε αυτόν της Ρεάλ Μαδριτης

19:55 | 19.09.2026

Στον μικρό τελικό που ολοκληρώθηκε πριν λίγο η Φενέρ κέρδισε την Ντουμπάι BC με 85-77

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 85-77: Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους επικράτησε στο «μικρό» τελικό του Super Cup της Euroleague
Ηγετική εμφάνιση από τον Χόρτον Τάκερ
19:55 | 19.09.2026

Έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων - Πρώτα, της Ρεάλ

19:48 | 19.09.2026

Ο τελικός γίνεται στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι

19:48 | 19.09.2026

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρμπαχτσε το απόγευμα της Παρασκευής, η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε την Dubai BC στην παράταση λίγες ώρες μετά

19:46 | 19.09.2026
19:46 | 19.09.2026

Η 12αδα της Ρεάλ: Λουαού-Καμπαρό, Πραντίγια, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Τζόουνς

19:46 | 19.09.2026

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ, Τζόουνς.

19:45 | 19.09.2026

Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές

19:45 | 19.09.2026

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 12 παίκτες του Ολυμπιακού που θα έχει διαθέσιμους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παραμένει εκτός, καθώς ο Σέρβος ψηλός δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την τενοντίτιδα

19:44 | 19.09.2026

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague(20:00, Newsit.gr, Novasports 4) και μαζί θα παρακολουθήσουμε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση

19:44 | 19.09.2026
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