Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης τελικό 89-93: Ήττα για τους Πειραιώτες στον τελικό του Super Cup της Euroleague

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 12 παίκτες του Ολυμπιακού που θα έχει διαθέσιμους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παραμένει εκτός, καθώς ο Σέρβος ψηλός δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την τενοντίτιδα