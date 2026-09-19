Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 89-93: Η «βασίλισσα» κατέκτησε το πρώτo Super Cup της Euroleague

Είχε το προβάδισμα στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελικού, άντεξε στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού και η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 93-89 των Πειραιωτών στο Άμπου Ντάμπι και κατέκτησε το πρώτη Super Cup της Euroleague. Δείτε το live του αγώνα.

Παρά την συγκινητική εμφάνιση των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στης λεπτομέρειες από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Super Cup της Euroleague, που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.

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Οι Βεζένκοφ (22 πόντοι με 3/6 τρίποντα), Φουρνιε (14 πόντοι με 2/6 τρίποντα και ηγετική παρουσία στα δύσκολα), Χολ (13 πόντοι) και Μοντέρο (12 πόντοι, αλλά με μοιραίο λάθος στο φινάλε του ματς), ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο. Ο Μιλουτίνοφ δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω της τενοντίτιδας που αντιμετωπίζει.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μαλεντόν με 10 πόντους και 6 ασίστ, με τους Πραντίγια (11π., 5ασ.), Καμπάτσο (7π., 9ασ.) και Καμπαρό (12π.) να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Το ματς…

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης είχαν ένα νευρικό ξεκίνημα στον τελικό του Super Cup της Euroleague, έχοντας από ένα εύστοχο καλάθι στα πρώτα 2,5 λεπτά του αγώνα. Η “βασίλισσα” βελτίωσε λίγο την εικόνα της σε αυτό τον τομέα, φτιάχνοντας μια διαφορά 4 πόντων (2-6), εκμεταλλευόμενη και την αστοχία των παικτών του Μπαρτζώκα.

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Το ματς βελτιώθηκε λίγο σε ρυθμό στη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να κάνει και πάλι λάθη, αλλά να παίρνει πόντους από τον Βεζένκοφ (έφτασε τους 5 πριν το πρώτο τάιμ άουτ). Την ίδια όμως στιγμή, ο Γουόρντ έφτασε τα δυο φάουλ και πήγε στον πάγκο. Με την παρουσία του Παπανικολάου οι Πειραιώτες βελτιώθηκαν στην άμυνα, έκαναν ένα σερί και ισοφάρισαν σε 11-11. Η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, πήρε τα ριμπάουντ, έτρεξε με τον Καμπάτσο στο ανοικτό γήπεδο, βρήκε τα μακρινά σουτ και δημιούργησε και πάλι διαφορά (12-20), φτάνοντας στο 15-24 της πρώτου δεκαλέπτου.

These @facucampazzo behind-the-back assists never disappoint Watch the Euroleague Basketball SuperCup Championship Game now: https://t.co/EXCDpqnar0 https://t.co/xjw0NRIMvx — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρασε με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου τους Φουρνιέ και Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός ανέβασε ένταση, έτρεξε και μείωσε στους 4 πόντους (21-25). Σε αυτό το διάστημα ο Γάλλος “αστέρας” ήταν καθοριστικός με σερί πόντους. Κάθε φορά, όμως που οι Πειραιώτες ψαλίδιζαν τη διαφορά, η ομάδα του Μαρτίνεθ έβρισκε τρόπο να πάρει και πάλι “κεφάλι” στο σκορ. Στη συνέχεια όμως ο ρυθμός του αγώνα έπέσε, με τις δυο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη αλλά και φάουλ. Οι ερυθρόλευκοι σκόραραν με βολές, ενώ οι “μερένγκες” είδαν τον Ταβάρες να φτάνει τα τρία φάουλ και να κάθεται στον πάγκο.

What a DIME! Ndiaye got eyes everywhere apparently https://t.co/YQAcRk4q8q — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Με την απουσία του Ταβάρες, οι παίκτες του Ολυμπιακού πήραν θάρρος και πλησίασαν στο “ζωγραφιστό”, με τους Φουρνιέ, Μοντέρο, αλλά και Εντιάι (4 σερί πόντους) να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του σκορ (41-44). H Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε λύσεις στην επίθεση από τον Γιάντουνεν, αλλά το τρομερό coast to coast καλάθι του Τζόσεφ διαμόρφωσε το 43-47 του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός “έπιασε από το λαιμό” την Ρεάλ Μαδρίτης με την άμυνά του και με ένα επιθετικό σερί πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (50-47). Ο Ντεκ σημείωσε δυο σερί τρίποντα, για να σκοράρει και ο Ντόρσεϊ για το 53-53. Το ματς είχε πάρει “φωτιά”! Η αμυντική ικανότητα αλλά και οι ασίστ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ έφεραν το νέο ερυθρόλευκο προβάδισμα (61-56).

The reigning champions have bounced back in the Final Four final rematch https://t.co/EPeySmNS4g — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Ο Ολυμπιακός είχε πλέον το μομέντουμ, με τον Χολ να πληγώνει την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι “μερένγκες” όμως βρήκαν καλάθια από Μαλεντόν, Τζόουνς και Αμπάλντε και έφτασαν στο +1 (68-69), κλείνοντας τελικά την 3η περίοδο στο +3 (72-75).

Οι δυο ομάδες σκόραραρν με δυσκολία στις αρχές της 4ης περιόδου. Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 10 άστοχες βολές συνολικά σε εκείνο το σημείο, έμεινε χωρίς καλάθι για τρία λεπτά και δέχθηκε το 7-0 της Ρεάλ Μαδρίτης (72-82). Οι βολές ου Βεζένκοφ και το τρίποντο του Μοντέρο έσπασαν το άσφαιρο διάστημα των Πειραιωτών, με τον Βούλγαρο να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο και άλλους τρεις πόντους (καλάθι και φάουλ) για το 83-87. Το ματς έγινε “θρίλερ” στα τελευταία του λεπτά, με τον Φουρνιέ να κλέβει από τον Ταβάρες και με τρίποντο να μειώνει στους 3 πόντους (86-89). Λίγο μετά, ο Γάλλος μείωσε στους 2 πόντους με νέο τρίποντο (89-91).

Το ματς έφτασε στα τελευταία του δευτερόλεπτα, με τον Μοντέρο να είναι μοιραίος, αφού πάτησε γραμμή σε κρίσιμη επίθεση του Ολυμπιακού, για να ακολουθήσει καλάθι του Φελίζ για το τελικό (89-93), με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ να αστοχούν σε προσπάθεια τριών πόντων στη λήξη.

SUPERCUP CHAMPIONS @RMBaloncesto become the first-ever EuroLeague Basketball SuperCup champions!



Another piece of silverware for the most decorated EuroLeauge team! pic.twitter.com/izGiS3fo9c — EuroLeague (@EuroLeague) September 19, 2026

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): MακΙντάιρ 3 (3/4 βολές, 9 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 10 (3/3 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μοντέρο 12 (2/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) Βεζένκοβ 22 (3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 7 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 κλεψίματα), Εντιάι 4 (2/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 2 (1/3 δίποντα, 2 ασίστ), Χολ 13 (4/5 δίποντα, 5/6 βολές 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς, Φουρνιέ 14 (2/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/3 βολές)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Μαρτίνεθ): Καμπαρό, Πραντίγια, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν, Ταβάρες, Γιουλ, Φελις, Τζόουνς

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 19/45 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 27/37 βολές, 30 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 14 κλεψίματα, 13 λάθη, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρεάλ Μαδρίτης: 20/32 δίποντα, 10/28 τρίποντα, 23/26 βολές, 44 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 8 κλεψίματα, 23 λάθη, 3 μπλοκ