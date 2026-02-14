Αθλητικά

Bundesliga: Επιστροφή στις νίκες με «τριάρα» για την Μπάγερν Μονάχου – «Τεσσάρα» από την Μπάγερ Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό

Βέρντερ Βρέμης - Μπάγερν Μονάχου 0-3 και Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι 4-0 στην 22η αγωνιστική της Bundesliga
Ο Κέιν
Ο Κέιν πανηγυρίζει για την Μπάγερν / REUTERS/Fabian Bimmer

Η Μπάγερν Μονάχου άφησε πίσω της την “γκέλα” της προηγούμενης αγωνιστικής και πέρασε εύκολα με 3-0 από την έδρα της Βέρντερ Βρέμης, για να αυξήσει ξανά τη διαφορά της στην κορυφή της Bundesliga.

Με δύο γκολ του Κέιν μέσα σε τρία λεπτά στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και ένα τρίτο από τον Γκορέτσκα στο φινάλε, η Μπάγερν Μονάχου έκανε… περίπατο στη Βρέμη και ανέβηκε στο +6 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην πρώτη θέση της Bundesliga.

Σε εξαιρετική κατάσταση έδειξε όμως και η Μπάγερ Λεβερκούζεν πριν τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ του Champions League, αφού “σάρωσε” με 4-0 τη Ζανκτ Πάουλι. Κουάνσα και Σικ “καθάρισαν” το ματς από το πρώτο τέταρτο, με τους Ταπσόντα και Ποκού να διαμορφώνουν το τελικό σκορ στην αναμέτρηση.

Οι “ασπιρίνες” έφθασαν έτσι τους 49 βαθμούς στο γερμανικό πρωτάθλημα και βρίσκονται στην 4η θέση, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.

