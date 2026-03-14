Bundesliga: Ο Ντίας «έσωσε» το βαθμό για την Μπάγερν Μονάχου των 9 παικτών – Μείωσε τη διαφορά η Ντόρτμουντ

Η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε να παίζει ακόμη και με 9 παίκτες στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά κατάφερε να πάρει την ισοπαλία με 1-1 και να φθάσει τους 67 βαθμούς στην Bundesliga, κάνοντας ένα ακόμη “βήμα” προς τον τίτλο.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Γκαρσία μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης και έμεινε παίκτη λιγότερο από το 42′, λόγω της κόκκινης κάρτας στον Τζάκσον, η Μπάγερν Μονάχου έμεινε “όρθια” στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, χάρη σε γκολ του Λουίς Ντίας στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι “Βαυαροί” είχαν και ένα ακυρωμένο γκολ με τον Κέιν, ενώ είδαν και τον σκόρερ τους να αποβάλλεται στο 84ο λεπτό του αγώνα, αλλά παρόλα αυτά, έφυγαν με το βαθμό της ισοπαλίας από το Λεβερκούζεν.

Την ίδια ώρα, η Ντόρτμουντ επικρατούσε εύκολα με 2-0 της Άουγκσμπουργκ, με γκολ των Αντεγιέμι και Ρετζιάνι, φθάνοντας με τη σειρά της τους 58 βαθμούς, αλλά παραμένει στο -9 από την Μπάγερν Μονάχου στην κορυφή της Bundesliga.

Από τα άλλα ματς της αγωνιστικής, ξεχώρισε η ισοπαλία της Βόλφσμπουργκ με 1-1 στην έδρα της τρίτης της βαθμολογίας Χόφενχαϊμ, χάρη σε γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Ο Έλληνας αμυντικός χάρισε το βαθμό στην ομάδα του, η οποία και δίνει “μάχη” για την παραμονή της στην κατηγορία.

GOAL: KOULIERAKIS OPENS THE SCORING FOR WOLFSBURG! CHRSITIAN ERIKSEN WITH THE ASSIST!



Hoffenheim 0-1 Wolfsburg.



Οι “λύκοι” παραμένουν στη “ζώνη” του υποβιβασμού, αλλά με το βαθμό μείωσαν τη διαφορά στο -3 από τη 15η θέση.

Τα αποτελέσματα στην Bundesliga

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 1-1

(6′ Αλέις Γκαρσία / 69′ Λουίς Ντίας)

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Άουγκσμπουργκ 2-0

(13′ Αντεγέμι, 59′ Ρετζιάνι)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – Χάιντενχαϊμ 1-0

(53′ Καλιμουεντό)

Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ 1-1

(83′ Πρόμελ / 65′ Κουλιεράκης)