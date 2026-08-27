Παρακολουθήστε live τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Conference League. Ο πρώτος αγώνας είχε ολοκληρωθεί 2-2 στο ΟΑΚΑ.
Χράντετς – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ του Conference League
Μέσα ο Κοντούρης
27' Κίτρινη κάρτα στον Κάτρη
21' Αναγκαστική αλλαγή για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Μίχαλικ, στην θέση του ο Βιλκανόβα
Ο Πένια έσωσε δύο φορές τον Παναθηναϊκό
Οι πράσινοι προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές, έχοντας πάρει μέτρα στο γήπεδο
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να γίνει απειλητικός
Ο Κάτρης έσωσε πάνω στη γραμμή την εστία του Παναθηναϊκού
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Βίζεκ, Βάγκνερ, Μίελκε, Νέτο, Βαλέντα, Χόντεκ, Σλόντσικ, Τρούμπατς, Χβάταλ, Βλκάνοβα
Η ενδεκάδα της Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ούχριντσατ, Τσιχάκ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Βαν Μπιούρεν, Ουμάρ, Μίχαλικ
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ
Πένια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι
Μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα, ο Πελίστρι αντί του Αντίνο
Πράγμα καταστροφικό για τον σύλλογο που παλεύει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών, έχοντας δαπανήσει πολλά εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι
Πλέον οι πράσινοι, άφου έβγαλαν τα μάτια τους, καλούνται να πάρουν διπλό πρόκρισης στην Τσεχία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Conference League
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