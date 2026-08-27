Χράντετς – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ του Conference League

Αν το τριφύλλι αποκλειστεί, τότε τελειώνει και το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι!

Πράγμα καταστροφικό για τον σύλλογο που παλεύει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών, έχοντας δαπανήσει πολλά εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι