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Αθλητικά

Χράντετς – Παναθηναϊκός live για τα πλέι οφ του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει διπλό πρόκρισης στην Τσεχία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Πλέι οφ Conference League
2-2 το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Παρακολουθήστε live τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Conference League. Ο πρώτος αγώνας είχε ολοκληρωθεί 2-2 στο ΟΑΚΑ.

20:27 | 27.08.2026
Αναγκαστική αλλαγή για τον Παναθηναϊκό! Αποχωρεί τραυματίας ο Τσιριβέγια

Μέσα ο Κοντούρης

20:22 | 27.08.2026

27' Κίτρινη κάρτα στον Κάτρη

20:20 | 27.08.2026

21' Αναγκαστική αλλαγή για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Μίχαλικ, στην θέση του ο Βιλκανόβα
 

20:16 | 27.08.2026
20:15 | 27.08.2026
Άσχημο ξεκίνημα για τους πράσινους στο παιχνίδι, δέχονται αρκετή πίεση από τους Τσέχους
20:13 | 27.08.2026
Διπλή τεράστια ευκαιρία για τους Τσέχους!

Ο Πένια έσωσε δύο φορές τον Παναθηναϊκό

20:10 | 27.08.2026

Οι πράσινοι προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές, έχοντας πάρει μέτρα στο γήπεδο

20:10 | 27.08.2026
Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να γίνει απειλητικός

20:04 | 27.08.2026
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Τεράστια ευκαιρία για τους Τσέχους!

Ο Κάτρης έσωσε πάνω στη γραμμή την εστία του Παναθηναϊκού

19:55 | 27.08.2026
Σέντρα στον αγώνα
19:54 | 27.08.2026
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοπαλίας με οποιοδήποτε σκορ, ο αγώνας οδηγείται στην παράταση
19:54 | 27.08.2026

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Βίζεκ, Βάγκνερ, Μίελκε, Νέτο, Βαλέντα, Χόντεκ, Σλόντσικ, Τρούμπατς, Χβάταλ, Βλκάνοβα

19:54 | 27.08.2026

Η ενδεκάδα της Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ούχριντσατ, Τσιχάκ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Βαν Μπιούρεν, Ουμάρ, Μίχαλικ

19:53 | 27.08.2026

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ

 

19:52 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι

19:51 | 27.08.2026
Με συνταγή ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία

Μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα, ο Πελίστρι αντί του Αντίνο

19:51 | 27.08.2026
Αν το τριφύλλι αποκλειστεί, τότε τελειώνει και το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι!

Πράγμα καταστροφικό για τον σύλλογο που παλεύει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών, έχοντας δαπανήσει πολλά εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι

19:50 | 27.08.2026
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, προηγήθηκε με 2-0, αλλά κατάφερε να ισοφαριστεί στο φινάλε

Πλέον οι πράσινοι, άφου έβγαλαν τα μάτια τους, καλούνται να πάρουν διπλό πρόκρισης στην Τσεχία

19:49 | 27.08.2026
Στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2
19:48 | 27.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Conference League

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