Η Μαρία Σάκκαρη είχε βατή κλήρωση στην πρεμιέρα της στο US Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει αντίπαλο από τα προκριματικά του US Open στην πρεμιέρα της στο τουρνουά, ενώ στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σταροντούμπτσεβα και Ζάιντελ.

Στον τρίτο γύρο του US Open η Μαρία Σάκκαρη θα έχει δύσκολο έργο, καθώς αν φτάσει μέχρι εκεί πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, που είναι στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο ίδιο κομμάτι του ταμπλό βρίσκονται επίσης η Ναόμι Οσάκα και η Ελίζ Μέρτενς, με τις οποίες υπάρχει πιθανή διασταύρωση στον τέταρτο γύρο, ενώ στα προημιτελικά βρίσκονται οι Ίγκα Σφιόντεκ και Μπελίντα Μπέντσιτς