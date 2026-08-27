Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη είχε βατή κλήρωση στην πρεμιέρα της στο US Open

Στα δύσκολα πέφτει η Ελληνίδα τενίστρια στον τρίτο γύρο του Grand Slam
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει αντίπαλο από τα προκριματικά του US Open στην πρεμιέρα της στο τουρνουά, ενώ στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σταροντούμπτσεβα και Ζάιντελ.

Στον τρίτο γύρο του US Open η Μαρία Σάκκαρη θα έχει δύσκολο έργο, καθώς αν φτάσει μέχρι εκεί πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, που είναι στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο ίδιο κομμάτι του ταμπλό βρίσκονται επίσης η Ναόμι Οσάκα και η Ελίζ Μέρτενς, με τις οποίες υπάρχει πιθανή διασταύρωση στον τέταρτο γύρο, ενώ στα προημιτελικά βρίσκονται οι Ίγκα Σφιόντεκ και Μπελίντα Μπέντσιτς

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
102
100
65
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo