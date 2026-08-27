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Αθλητικά

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
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Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο κάτοχος του τίτλου ΟΦΗ θα παίξει εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 22:15. Την ίδια ημέρα στις 17:00 η ΑΕΚ θα παίξει εκτός έδρας με τον Νέστο Χρυσούπολης και ο Ολυμπιακός επίσης εκτός έδρας στις 20:00 με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Νίκη Βόλου την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα ΠΣ (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (ΔΑΚ Χρυσούπολης)
17:30 Μαρκό ΓΣ – Κηφισιά ΑΕ (Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος»)
20:00 ΑΕ Λάρισας NOVIBET – Ολυμπιακός (AEL FC ARENA)
22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Τούμπα)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

19:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών (Δημοτικό Σερρών)
21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)

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