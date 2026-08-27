Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Αρτούρ Φις στην πρεμιέρα του στο US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο US Open θα κληθεί να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο του Αρτούρ Φις, που βρίσκεται στο νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Αρτούρ Φις είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αφού προέρχεται από την κατάκτηση του τουρνουά στο Σινσινάτι, ενώ έχει και την παράδοση με το μέρος του στις μονομαχίες με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα ψάξει να κάνει την έκπληξη και να συνεχίσει στο US Open.

Από τη διοργάνωση απουσιάζει ο Γιανίκ Σίνερ, με τους Κάρλος Αλκαράθ και Σάσα Ζβέρεφ να είναι τα φαβορί για την κατάκτηση του US Open, στο οποίο συμμετέχει και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που κυνηγά τον 25ο τίτλο της καριέρας του.