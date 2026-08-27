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Αθλητικά

Μπραν – ΠΑΟΚ live στα πλέι οφ του Conference League

Οι Θεσσαλονικείς παλεύουν για την πρόκριση με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να απουσιάζει
Ο Μιχαηλίδης
Conference League
Playoffs
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Μιχαηλίδης κόντρα στην Μπραν/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 1-1 ήταν το σκορ του πρώτου ματς στην Τούμπα.

20:27 | 27.08.2026
20:24 | 27.08.2026
20:21 | 27.08.2026
22'
Δοκάρι για την Μπραν

Ο Κάστρο κέρδισε τον αντίπαλό του μετά τη σέντρα συμπαίκτη του, όμως το τελείωμά του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι

20:18 | 27.08.2026
19'
Απάντησε η Μπραν

Ο Παβλένκα είπε όχι σε σουτ των Νορβηγών από πλάγια θέση

20:16 | 27.08.2026
16'
Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Λουσέ

Ο Λουσέ δοκίμασε το πόδι του από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να περνά λίγο άουτ

20:02 | 27.08.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του αγώνα
20:02 | 27.08.2026
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία
PLAY OFF CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ΜΠΡΑΝ - ΠΑΟΚ.(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:00 | 27.08.2026
Ξεκίνησε το ματς
19:57 | 27.08.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του ματς
19:49 | 27.08.2026
Οι δύο ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο
19:48 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα της Μπραν

Ντίνγκελαντ, Ντε Ρουβ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Έρικσεν, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Ίνγκασον, Κάστρο, Χόλμ

19:48 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Σορετίρε, Λουσέ, Χατσίδης, Εντιαγέ

19:43 | 27.08.2026
Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στο Conference League, με το πρώτο ματς να έχει λήξει 1-1
18:45 | 27.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στη Νορβηγία με στόχο την πρόκριση στο Conference League
18:45 | 27.08.2026
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