Μπραν – ΠΑΟΚ live στα πλέι οφ του Conference League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 1-1 ήταν το σκορ του πρώτου ματς στην Τούμπα.
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 1-1 ήταν το σκορ του πρώτου ματς στην Τούμπα.
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