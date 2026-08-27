Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ live η ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League

Μετά το θρίαμβο στην Κρήτη, ο ΟΦΗ θέλει να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τη League Phase στη Βουλγαρία
Οι παίκτες του ΟΦΗ
Europa League
League Phase
0 - 1
Δεύτερο ημίχρονο
Οι παίκτες του ΟΦΗ / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στη ρεβάνς της νίκης του με 3-0 στο Παγκρήτιο, με στόχο να “σφραγίσει” την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

21:52 | 27.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:52 | 27.08.2026
Το γκολ του Νους για το 1-0 του ΟΦΗ στη Σόφια!
21:50 | 27.08.2026
Το γκολ που δεν μέτρησε για τον ΟΦΗ!
21:49 | 27.08.2026

Ο ΟΦΗ κινδύνευσε αρκετά στο πρώτο 20λεπτο, αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε το ματς, είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε και σκόραρε τελικά με τον Νους, για το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Με συνολικό σκορ 4-0 πλέον, οι Κρητικοί δεν γίνεται να αποκλειστούν πια...

21:48 | 27.08.2026
Ημίχρονο στη Σόφια!
21:47 | 27.08.2026
45+3'

Μακρινό σουτ του Φούντα, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ

21:45 | 27.08.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:44 | 27.08.2026
45'

Ο Χριστογεώργο μπλόκαρε εύκολα ένα σουτ του Πίττα

21:43 | 27.08.2026
43'

Ο Φούντας έφυγε σε θέση για γκολ, με τον Ζορντάο να τον τραβάει και να δέχεται την κίτρινη κάρτα

21:36 | 27.08.2026
36'

Κεφαλιά του Πούγγουρα και προβολή του Νους από κοντά για το 1-0 του ΟΦΗ στο ματς

21:36 | 27.08.2026
Γκολ για τον ΟΦΗ!
21:35 | 27.08.2026
34'

Ωραίο πλασέ με τη μία από τον Φούντα, αλλά ο Λαπούκοφ εκτινάχθηκε και απέκρουσε

21:29 | 27.08.2026

Νωρίτερα οι ευκαιρίες της ΤΣΣΚΑ

21:28 | 27.08.2026
27'

Η μπάλα χτύπησε σε κολλημένο χέρι του Αϊτόρ, πριν πλασάρει ο Ισπανός εξτρέμ του ΟΦΗ με γυριστό σουτ και ο διαιτητής έδωσε φάουλ εναντίον του

21:28 | 27.08.2026
Δεν το μετράει ο διαιτητής!
21:25 | 27.08.2026
Γκολ για τον ΟΦΗ!
21:23 | 27.08.2026
23'

Ο Φούντας δεν κατάφερε να βάλει την προβολή προ του τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ

21:12 | 27.08.2026
20'

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πίεσε στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο ΟΦΗ άντεξε και διατηρεί το προβάδισμα των τριών γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ενώ έχει αρχίσει πάλι να παίρνει και μέτρα στο γήπεδο

21:10 | 27.08.2026
11'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ!

Κακή αντίδραση από τον Ντίκμαν, με τον Πίττα να "τσιμπάει" την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο, αλλά τον Νικολάου να κόβει

21:07 | 27.08.2026
9'
Ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ!

Κεφαλιά του Γκμπαμέν από κοντά, η μπάλα άουτ

21:02 | 27.08.2026
5'

Ο ΟΦΗ πιέζει ψηλά στο ξεκίνημα του αγώνα

20:57 | 27.08.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:56 | 27.08.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

20:53 | 27.08.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:52 | 27.08.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σλοβάκος, Ιβάν Κρούζλιακ

20:52 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ, Τζορντάο, Εμπόνγκ, Πίττας, Ίτου, Γοδόι

20:51 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας, Νους

20:51 | 27.08.2026

Θα πρέπει όμως να κάνει έστω τα... βασικά, για να μην "απειληθεί" από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

20:43 | 27.08.2026

Μετά το 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ο ΟΦΗ είναι με το... ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση και ετοιμάζεται για τη League Phase του Europa League

20:43 | 27.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League

20:43 | 27.08.2026
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