ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ live η ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League

Ο ΟΦΗ κινδύνευσε αρκετά στο πρώτο 20λεπτο, αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε το ματς, είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε και σκόραρε τελικά με τον Νους, για το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Με συνολικό σκορ 4-0 πλέον, οι Κρητικοί δεν γίνεται να αποκλειστούν πια...