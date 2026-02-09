Champions League: Αποκαλύφθηκε η μπάλα του τελικού που θα γίνει στη Βουδαπέστη

Η UEFA έκανε τα αποκαλυπτήρια της μπάλας του τελικού του Champions League. Η διοργανώτρια αρχή την παρουσίασε σε συνεργασία με την Adidas, η οποία είναι η εταιρεία που τη δημιούργησε.

Η νέα μπάλα του Champions League έχει έντονο το μωβ χρώμα, θα κάνει το ντεμπούτο της στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Τα εμβληματικά μοτίβα του λιονταριού και του δράκου της Βουδαπέστης ενσωματώνονται στα γραφικά που έχουν τυπωθεί στην μπάλα. Ολοκληρώνοντας το σχεδιασμό, τα λογότυπα της adidas και της UEFA Champions League εμφανίζονται σε έντονο κίτρινο χρώμα, δημιουργώντας έντονη αντίθεση και εξασφαλίζοντας εξαιρετική ορατότητα στον αγωνιστικό χώρο.

Crafted for the big moments



Introducing the 2025/26 UEFA Champions League Final ball @adidasfootball | #YouGotThis pic.twitter.com/rmwUunesnx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Βουδαπέστη θα είναι η οικοδέσποινα στις 30 Μαΐου, στο ματς που θα κρίνει την ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο του Champions League