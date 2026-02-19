Champions League: Αποθέωση για την εντυπωσιακή απόκρουση του Κωνσταντή Τζολάκη στο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Με μία σειρά από εντυπωσιακές αποκρούσεις, ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε για αρκετή ώρα το μηδέν στην εστία του, αλλά ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν και θα χρειαστεί πλέον ένα… θαύμα για να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς του Champions League.

Ο ίδιος ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών γνώρισε πάντως την αποθέωση της UEFA, η οποία και έκανε ανάρτηση με τις τρεις καλύτερες αποκρούσεις στα πλέι οφ της διοργάνωσης, ξεχωρίζοντας αυτή του Έλληνα γκολκίπερ ως την κορυφαία.

“Τι απόκρουση από τον Τζολάκη! Τρεις ιδιαίτερες επεμβάσεις… ήταν αυτή του Τζολάκη η αγαπημένη σας;” έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του σχετικού video η UEFA.