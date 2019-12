Champions League: Επικός Κλοπ “ξεφτίλισε” τον μεταφραστή! “Είναι σκ@@@, να ακούς καλύτερα…”

Η Λίβερπουλ θα “παλέψει” για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League στην έδρα της αυστριακής Ζάλτσμπουργκ, όπου χρειάζεται έστω το βαθμό της ισοπαλίας, για να συνεχίσει να “υπερασπίζεται” τον τίτλο της.

Στη συνέντευξη Τύπου πάντως, η πρώτη “μονομαχία” έγινε μεταξύ του Γιούργκεν Κλοπ και του… μεταφραστή, καθώς ο Γερμανός τεχνικός καταλάβαινε και τις δύο γλώσσες και εντόπισε τα λάθη του.

«Είναι σκα@@ η μετάφραση αυτή όταν βρίσκεται δίπλα σου Γερμανός προπονητής… Δεν είπε ο Τζόρνταν ότι θα πάμε χαλαρά στο παιχνίδι με τη Ζάλτσμπουργκ, θα πρέπει ν’ ακούς καλύτερα όσα λέμε αλλιώς τα λέω και μόνος μου…», τόνισε ο Κλοπ, που έκανε και πλάκα στη συνέχεια ότι ούτε ο ίδιος είναι χαλαρός.

