Champions League: Φαβορί για το τρόπαιο οι Λίβερπουλ, Αρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με το Opta

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, η εταιρεία στατιστικής «Opta» έδωσε στην δημοσιότητα τις προβλέψεις της για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της υφηλίου. Στην 23η θέση ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με την εν λόγω εταιρεία, η κάτοχος του τίτλου του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, θα καταλάβει την πέμπτη θέση, πίσω από τις Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Με βάση τα μοντέλα ανάλυσης που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εταιρεία, η Λίβερπουλ συγκεντρώνει πιθανότητες 20,6% για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ ακολουθούν η Αρσεναλ (15,33%) και η Παρί Σεν Ζερμέν με 11.98%.

Οπως προκύπτει από την σχετική ανάλυση, ο Ολυμπιακός, που έχει 0,1% πιθανότητες κατάκτησης του Champions League, θα συνεχίσει στην διεκδίκηση μίας θέσης για τους «16», καθώς θα καταταγεί 23ος, ενώ στην επόμενη φάση συνεχίζουν οι πρώτες 24 ομάδες της τελικής κατάταξης, που σύμφωνα με την «Opta», θα είναι η εξής:

1. Λίβερπουλ

2. Άρσεναλ

3. Μάντσεστερ Σίτι

4. Μπαρτσελόνα

5. Παρί Σεν Ζερμέν

6. Τσέλσι

7. Ρεάλ Μαδρίτης

8. Μπάγερν Μονάχου

9. Ιντερ

10. Τότεναμ

11. Νάπολι

12. Νιουκάστλ

13. Γιουβέντους

14. Μπενφίκα

15. Ντόρτμουντ

16. Σπόρτινγκ Λισσαβώνας

17. Αταλάντα

18. Ατλέτικο Μαδρίτης

19. Βιγιαρεάλ

20. Μονακό

21. Λεβερκούζεν

22. Μπριζ

23. Ολυμπιακός

24. Σεντ Ζιλουάζ

25. Αθλέτικ Μπιλμπάο

26. Αϊντχόφεν

27. Γαλατασαράϊ

28. Κοπεγχάγη

29. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

30. Μαρσέιγ

31. Αγιαξ

32. Πάφος

33. Σλάβια Πράγας

34. Μπόντο Γκλιμτ

35. Καραμπάκ

36. Καϊράτ Αλμάτι