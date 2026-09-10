Champions League: Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1 και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ 1-1

Η τρίτη ημέρα της πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεκίνησε με τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε – Ρόμα και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν αμφότερες με σκορ 1-1.

Στην Τουρκία, η Ρόμα προηγήθηκε με τον Κριστάντε στο 39ο λεπτό του αγώνα, με ωραίο διαγώνιο σουτ, αλλά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μπράουν βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και ισοφάρισε για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία έχασε και ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ στη συνέχεια, αλλά το ματς έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 και οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό.

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Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην Ολλανδία, με τη Σαχτάρ να προηγείται με τον Μεντόζα στο τέλος του πρώτου μέρους, μετά από ωραία ενέργεια και πλασέ μέσα από την περιοχή, αλλά την Αϊντχόφεν να ισοφαρίζει στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 48ο λεπτό του αγώνα, ο Ντεστ με άψογο πλασέ με τη μία από το ύψος του πέναλτι, “έγραψε” το 1-1 στο ματς, το οποίο και ήταν και το τελικό σκορ, αφού οι “πίεση” των Ολλανδών δεν είχε αποτέλεσμα.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1

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Αϊντχόφεν – Σαχτάρ 1-1

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Σλάβια Πράγας – Λανς

22:00 Κόμο – Λειψία

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ