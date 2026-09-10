Αθλητικά

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια στον Ολυμπιακό

Γνωστές έγιναν οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του νέου προπονητή του Ολυμπιακού
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην προπόνηση του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού και θα διαδεχθεί τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των Πειραιωτών, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας 2+1 ετών.

Μετά την εξαιρετική πορεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα προσπαθήσει να “φτιάξει” το όνομά του και εκτός Ισπανίας, επαναφέροντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι Πειραιώτες πιστεύουν πολύ στον Βάσκο τεχνικό και του προσέφεραν “κλειστό” διετές συμβόλαιο συνεργασίας, έχοντας οψιόν για την ανανέωσή του για έναν ακόμη χρόνο, το καλοκαίρι του 2028.

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Αθλητικά
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