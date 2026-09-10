Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν σε ρόλο αθλητικού διευθυντή

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στη δεύτερη θητεία τους στους Πειραιώτες.

Ο Αντόνιο Κορδόν επέστρεψε και επίσημα στον Ολυμπιακό για να αντικαταστήσει τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο Ισπανός είχε εργαστεί στους ερυθρόλευκους και στο πρώτο μισό της σεζόν 2023/24, αλλά είχε αποχωρήσει λόγω προσωπικών προβλημάτων.

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε στους παίκτες του Ολυμπιακού τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος προπόνησε για πρώτη φορά την ομάδα, όπως και τους Αντόνιο Κορδόν και Τζόφρεϊ Μονκάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου».