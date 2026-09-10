Παναθηναϊκός – Κηφισιά live για την 1η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του τριφυλλιού στα προκριματικά του Conference League
22:05 | 10.09.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, στο 0-0 το σκορ
22:05 | 10.09.2026
Έχει αλλάξει πλευρά με τον Ταμπόρδα ο Αντίνο
22:02 | 10.09.2026
Καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού
Η κεφαλιά του Ταμπόρδα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Όλα ξεκίνησαν από υπέροχη ενέργεια του Αντίνο από δεξιά
22:02 | 10.09.2026
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:49 | 10.09.2026
21:46 | 10.09.2026
21:40 | 10.09.2026
30'
Ο Παναθηναϊκός πιέζει διαρκώς την Κηφισιά και δημιουργεί πολλές προϋποθέσεις για γκολ στο ΟΑΚΑ
21:39 | 10.09.2026
23'
Σηκώθηκε ο Λιβάι Γκαρσία, θα συνεχίσει στο ματς
21:36 | 10.09.2026
22'
Στο έδαφος ο Λιβάι Γκαρσία
21:33 | 10.09.2026
21:31 | 10.09.2026
15'
Νέα απειλή του Παναθηναϊκού
Ο Κάνγκουα σούταρε από τα 30 μέτρα και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
21:31 | 10.09.2026
21:26 | 10.09.2026
13'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά
Η ομάδα του Λέτο έφτασε στην περιοχή του Παναθηναϊκού με τρεις πάσες, όμως το πλασέ του Αντόνισε ήταν αδύναμο και ο Πένια μπλόκαρε εύκολα
21:22 | 10.09.2026
8'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού
Ο Αντίνο νικήθηκε ο από τον Ραμίρεζ, ο Λιβάι Γκαρσία ήταν άστοχος στην επαναφορά, με την μπάλα να καταλήγει και πάλι στον Αργεντινό πλάσε που έκανε κακό πλασέ και δεν μπόρεσε να σκοράρει σε σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία
21:21 | 10.09.2026
6'
Πιέζει ψηλά η Κηφισιά και βάζει δύσκολα στην κυκλόφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού
21:21 | 10.09.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του αγώνα
21:16 | 10.09.2026
Ξεκίνησε το ματς
21:13 | 10.09.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
21:13 | 10.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:07 | 10.09.2026
Ο Λανουά στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ είναι στις κερκίδες του γηπέδου
21:06 | 10.09.2026
Χωρίς τον Ντέσερς το τριφύλλι σήμερα, λόγω της κόκκινης κάρτας με τον ΠΑΟΚ
Η ποινή του Νιγηριανού έπεσε μετά την έφεση του Παναθηναϊκού στη μία αγωνιστική και θα είναι διαθέσιμος από το επόμενο ματς
21:05 | 10.09.2026
Διαιτητής ο Ματσούκας, με VAR τον Παπαδόπουλο
21:04 | 10.09.2026
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκοντα οι Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι και Ραστόντερ