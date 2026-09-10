Παναθηναϊκός – Κηφισιά live για την 1η αγωνιστική της Super League

Χωρίς τον Ντέσερς το τριφύλλι σήμερα, λόγω της κόκκινης κάρτας με τον ΠΑΟΚ

Η ποινή του Νιγηριανού έπεσε μετά την έφεση του Παναθηναϊκού στη μία αγωνιστική και θα είναι διαθέσιμος από το επόμενο ματς