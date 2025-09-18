Champions League: Η Μπαρτσελόνα άλωσε την έδρα της Νιούκαστλ με τρομερό Ράσφορντ, λύγισε τη Νάπολι η Μάντσεστερ Σίτι με Χάλαντ

Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί κόντρα σε Νιούκαστλ και Νάπολι στην τρίτη ημέρας της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. “Πεντάρα” η Άιντραχτ στη Γαλατασαράι, “τεσσάρα” η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Καϊράτ.

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στην τρίτη ημέρας της διοργάνωσης σημειώθηκαν 26 γκολ σε έξι αναμετρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-2

Τι κι αν αγωνίστηκε χωρίς τον ηγέτη της, Λαμίλ Γιαμάλ, η Μπαρτσελόνα πέρασε αλώβητη από τη δύσκολη έδρα της Νιούκαστλ, επικρατώντας των Άγγλων με 2-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καταλανούς ήταν ο Ράσμους Ράσφορντ. Ο Άγγλος επιθετικός επέστρεψε στο Νησί και φιλοδώρησε τη Νιούκαστλ με δύο γκολ.

Το πρώτο με κεφαλιά στο 58′, έπειτα από ασίστ του Κουντέ και το δεύτερο με τρομερή ενέργεια και φοβερό σουτ στο 67′. Αυτό ήταν ίσως το ομορφότερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 90′ η Νιούκαστλ μείωσε σε 2-1 με τον Γκόρντον, βάζοντας… φωτιά στο παιχνίδι στις καθυστερήσεις, αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης στα εναπομείναντα λεπτά.

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0

Η Νάπολι είχε δύσκολο έργο στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι και έγινε ακόμα δυσκολότερο από τη στιγμή που αναγκάστηκε να αγωνιστεί από το 21′ με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ντι Λορέντζο.

Η ομάδα του Πεπ Γκουρντιόλα έκλεισε στα καρέ τους πρωταθλητές Ιταλίας και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 56′ με κεφαλιά του Χάλαντ, έπειτα από ασίστ του Φόντεν.

Η Νάπολι αναγκάστηκε να βγει λίγο μπροστά, ούσα πίσω στο σκορ, με τον Ντοκού να βρίσκει χώρο, να χορεύει όλη την ιταλική άμυνα και να γράφει το 2-0 στο 65′, “καθαρίζοντας” την υπόθεση νίκη για τους Πολίτες.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι 5-1

Η Γαλατασαράι έκανε το λάθος να προηγηθεί στη Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ και οι Γερμανοί την τιμώρησαν με πέντε γκολ.

Οι Τούρκοι προηγήθηκαν στο 8ο λεπτό, με την Άιντραχτ να αντιδράει και να ανατρέπει το σκορ πριν το ημίχρονο. Ο Σάντσες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και οι Γερμανοί ισοφάρισαν σε 1-1 στο 37′, ενώ βρήκαν και δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Ο Ουζούν έκανε το 2-1 στο 45+2′ και ο Μπούρκαρντ το 3-1 στο 45+5′. Ο ίδιος παίκτης έγραψε το 4-1 στο 66′, για να έρθει ο Κνάουφ στο 75′ να διαμορφώσει το τελικό 5-1.

Σπόρτινγκ – Καϊράτ 4-1

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Καϊράτ, συντρίβοντας τους Καζάκους με 4-1 στην Πορτογαλία. Ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League, περνώντας ως αλλαγή στο 61′, αλλά δεν μπόρεσε να σημειώσει κάποιο γκολ ή να έχει συμμετοχή σε κάποιο τέρμα.

Ο Τρινκάο άνοιξε το σκορ στο 44′ για τη Σπόρτινγκ, ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα προσωπικά τέρματά του και της ομάδας του στο 65′, διαμορφώνοντας το 2-0.

Το 3-0 ήρθε στο 67′ από τον Άλισον Σάντος, ενώ στο 68′ ο Κουέντα έγραψε το 4-0.

Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στο 86′, με τον Εντμίλσον Σάντος να πετυχαίνει το γκολ της τιμής για την Καϊράτ.