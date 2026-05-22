Final Four 2026: Πρόβλημα με τα εισιτήρια, οπαδοί καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει τα σχετικά mail από τη Euroleague

Υπαρκτό ακόμα και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έναρξη του Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Μερικές ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της EuroLeague (το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε είναι ο πρώτος ημιτελικός) υπάρχουν ακόμα φίλαθλοι που δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήριά του.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, πολλοί οπαδοί και των τεσσάρων ομάδων που έχουν αγοράσει εισιτήρια δεν έχουν λάβει ακόμη τα απαραίτητα mail από τη Euroleague για να μπορέσουν να μπουν στο “T-Center”.

Ανάμεσα σε αυτούς τους οπαδούς είναι και φίλοι της ελληνικής ομάδας που ακόμη δεν έχουν δει στα mail τους τα απαραίτητα… στοιχεία για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Αυτή τη στιγμή, γίνονται προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα αυτό από την διοργανώτρια Αρχή με την Euroleague να στέλνει μέσα στις επόμενες ώρες, το συντομότερο δυνατό, τα σχετικά mail.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έναρξη του πρώτου αγώνα.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

