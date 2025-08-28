Champions League: Ιστορική αλλαγή με τον τελικό της φετινής διοργάνωσης

H UEFA λίγες ώρες πριν από την κλήρωση της φετινής League Phase στο Champions League αποφάσισε πως θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στην διεξαγωγή του τελικού.

Συγκεκριμένα, από φέτος η σέντρα στον μεγάλο τελικό του Champions League δεν θα γίνεται στις 22:00 αλλά στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να στοχεύει με αυτή της την κίνηση να ενισχύσει την εμπειρία του φιλάθλου κοινού, αλλά και των πόλεων που φιλοξενούν τον κορυφαίο αγώνα της ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως ο τελικός θα διεξαχθεί Σάββατο όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο από φέτος και την αναμέτρηση της «Puskas Arena» στην Βουδαπέστη θα ισχύουν άλλα δεδομένα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2018 οι τελικοί διεξάγονταν στις 21:45, ενώ από την επόμενη σεζόν η σέντρα γινόταν στις 22:00.