Champions League: Ξεχωρίζουν οι ρεβάνς με Ολυμπιακό, Κλαμπ Μπριζ και Ίντερ για τη φάση των playoffs

Βγαίνουν απόψε το βράδυ (24.02.2026) τα πρώτα τέσσερα «εισιτήρια» για τη φάση των «16» του Champions League, με τις ρεβάνς για τα playoffs της διοργάνωσης, με το ένα από αυτά να είναι «κλειδωμένο» στη Νιούκαστλ, μετά το απίστευτο εκτός έδρας 6-1 της αγγλικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην «BayArena» την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ψάχνοντας μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή. Η γερμανική ομάδα την περασμένη εβδομάδα νίκησε με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κι απέκτησε ισχυρό προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση κόντρα στους Πειραιώτες.

Στα άλλα δυο ματς της βραδιάς, η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ατλέτικο Μαδρίτης, μια εβδομάδα μετά το εκπληκτικό 3-3 του Βελγίου, που διαμορφώθηκε με γκολ του Έλληνα επιθετικού στο φινάλε του αγώνα.

Τέλος, Ίντερ και Μπόντο Γκλιμτ κοντράρονται στο «Τζουζέπε Μεάτσα» με τους «νερατζούρι» να ψάχνουν μια τεράστια εντός έδρας νίκη, με τά την ήττα τους με 3-1 στο ματς του πρώτου γύρου.

Θυμίζουμε ότι με την κατάργηση του κανονισμού του εκτός έδρας γκολ, οι ισορροπίες για τις προκρίσεις έχουν αλλάξει. Σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας στο σκορ, οι ομάδες οδηγούνται σε παράταση και –αν χρειαστεί– στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 24.02.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ

Τετάρτη 25.02.2026

Αταλάντα – Ντόρτμουντ

Γιουβέντους – Γαλατασαράι

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0