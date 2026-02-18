Champions League: Ξεχωρίζουν τα Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν και Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ολοκληρώνονται απόψε (18.02.2026) η πρώτη φάση των αγώνων των playoffs του Champions League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία του στο Champions League (μετράει τρεις σερί νίκες) και με «τρίποντο» κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα, για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Από τα άλλα τρία ματς της βραδιάς, ξεχωρίζει η «μάχη» της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης -στο Βέλγιο- αλλά και ο εκτός έδρας αγώνας της Ίντερ με την Μπόντο Γκλιμτ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα, το ανοίγει η αναμέτρηση Καραμπάγκ – Νιούκαστλ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 24.02.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

ντερ – Μπόντο Γκλιμτ

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ

Τετάρτη 25.02.2026

Αταλάντα – Ντόρτμουντ

Γιουβέντους – Γαλατασαράι

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα