Γκρίλις και Πίκφορντ ξενύχτησαν σε πολυτελές στριπ κλαμπ του Μάντσεστερ και προκάλεσαν σάλο στην Αγγλία

Οι ποδοσφαιριστές της Έβερτον βρέθηκαν στο επίκεντρο για τους λάθους λόγους
Ο Γκρίλις και ο Πίκφορντ σε ματς της Εθνικής Αγγλίας/ (AP Photo/Frank Augstein, Pool)
Ο γνωστός για την πολυτάραχη ζωή του, Τζακ Γκρίλις, μετά από ομαδικό δείπνο της Έβερτον έφυγε με τον Τζόρνταν Πίκφορντ με τους δύο να καταλήγουν σε στριπ κλαμπ του Μάντσεστερ.

Ο τερματοφύλακας της Έβερτον και της Εθνικής Αγγλίας ακολούθησε τον φίλο του, Τζακ Γκρίλις στο Whiskey Down του Μάντσεστερ, το οποίο είναι πολυτελές στριπ κλαμπ της περιοχής. Τα βίντεο που κυκλοφορούν έχουν «κάψει» τους δύο ποδοσφαιριστές, με τον Πίκφορντ να είναι και ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας.

Ο Γκρίλις αποχώρησε από το κλαμπ λίγο πριν 5 τα ξημερώματα, ενώ ο Πίκφορντ είχε φύγει νωρίτερα συνοδευόμενος από άνδρες ασφαλείας. Στην έξοδο συμμετείχε και ο Γκάρνερ της Έβερτον.

 

Μέλος του προσωπικού του κλαμπ ανέφερε στα Μέσα της Αγγλίας ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές ξόδεψαν πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο μαγαζί.

Πρόσφατα ο Γκρίλις είχε γίνει viral για λάθος λόγο και πάλι αφού είχε μεθύσει σε μαγαζί εστίασης.

