Πλέι άουτ Super League: Ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσερραϊκό με καρέ τερμάτων του Τσούμπερ, νίκες για Αστέρα και Κηφισιά

Ο Ατρόμητος που έκανε επίδειξη δύναμης στα πλέι άουτ της Super League κέρδισε 6-0 τον Πανσερραϊκό εντός έδρας στο τελευταίο ματς της σεζόν με τον Τσούμπερ να σκοράρει τέσσερις φορές σε 40′.

Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 3′ για τον Ατρόμητο και με άλλα τρία γκολ μέχρι το 40′ ολοκλήρωσε την παράστασή του. Ο Πανσερραϊκός δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό, όντας και απογοητευμένος από τον υποβιβασμό. Τσιλούλης και Πνευμονίδης στο 78′ και τι 81′ «έγραψαν» το τελικό 6-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κηφισιά σε ένα ωραίο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ Novibet κέρδισε 3-2 εντός έδρας με τις δύο ομάδες να έχουν τελείως αντίστροφη ψυχολογία, αφού η ομάδα των Βορείων προαστίων θα συνεχίσει στη Super League, σε αντίθεση με τους Θεσσαλούς.

Ο Λαρουσί έκανε το 1-0 για την Κηφισιά με τον Τούπτα να ισοφαρίζει και τον Πόμπο να στέλνει τους γηπεδούχους με προβάδισμα στο σκορ στα αποδυτήρια. Ο Πέρες έφερε και πάλι στα ίσα το ματς, όμως ο Αμανί στο 79′ έδωσε το τρίποντο στη ομάδα του Λέτο, που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν.

Ο Αστέρας Τρίπολης έφυγε με το τρίποντο από το Αγρίνιο, αφού κέρδισε 1-2 στην έδρα του Παναιτωλικού, παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 68′. Ο Μπαρτόλο άνοιξε το σκορ για τον Αστέρα στο 28′. Ο Μπουχαλάκης έχασε πέναλτι στο 64′, όμως ο Λομπάτο έξι λεπτά αργότερα ο Λομπάτο δεν αστόχησε, μετά από παράβαση του Γραμμένου που αποβλήθηκε. Ο Χαραλαμπόγλου στο 82′ έδωσε το τρίποντο στους Αρκάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 1-2

Η τελική βαθμολογία των πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 46

10. Κηφισιά 41

11. Αστέρας Τρίπολης 36

12. Παναιτωλικός 36

13. ΑΕΛ Novibet 30

14. Πανσερραϊκός 29