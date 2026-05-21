Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρευρέθηκε στο γκαλά στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Final Four της Euroleague

Ο Κυριακός Μητσοτάκης δεν θα δώσει το παρών στο γκαλά που θα γίνει στο Νιάρχος απόψε (21/05/26) για το Final Four της Euroleague στην οποία όμως βρεθούν μέλη της κυβέρνησης, πέρα από ανθρώπους του αθλητισμού.

Στο Νιάρχος είναι η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, όπως και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντίρογκα, όπως και ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, θα δώσουν το παρών.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και πολλοί άνθρωποι που έχουν κοσμήσει τα παρκέ, όπως ο Σοφοκλης Σχορτσιανίτης και ο Άλεξ Μουμπρού, που πρόσφατα ταλαιπωρήθηκε και με προβλήματα υγείας.