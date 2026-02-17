Champions League live με ματς για τα playoffs της διοργάνωσης

Το Champions League επιστρέφει, με τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια για τη φάση των playoffa της διοργάνωσης. Πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς αυτό ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους. Από τα ματς που ακολουθούν, ξεχωρίζει αυτό της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Ρεάλ Μαδρίτης.