Αθλητικά

Champions League live με ματς για τα playoffs της διοργάνωσης

Οι ρεβάνς της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης θα γίνουν 24-25 Φεβρουαρίου 2026
Γιουβέντους
Οι παίκτες της Γιουβέντους πανηγυρίζουν το γκολ του Ντέιβιντ/ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Το Champions League επιστρέφει, με τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια για τη φάση των playoffa της διοργάνωσης. Πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς αυτό ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους. Από τα ματς που ακολουθούν, ξεχωρίζει αυτό της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Ρεάλ Μαδρίτης.

19:42 | 17.02.2026
19:39 | 17.02.2026
19:36 | 17.02.2026

Οι ενδεκάδες από το Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Γιάκομπς, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Σάρα, Τορέιαρα, Σάλαϊ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Λανχ, Οσιμέν

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Καμπιάζο, Μπρέμερ, Καλουλού, Λοκατέλι, Τουράμ, Κοουπμάινερς, Γιλντίζ, Κονσεϊσάο, ΜακΚένι.

19:36 | 17.02.2026

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 24.02.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

ντερ – Μπόντο Γκλιμτ

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ

Τετάρτη 25.02.2026

Αταλάντα – Ντόρτμουντ

Γιουβέντους – Γαλατασαράι

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

19:36 | 17.02.2026

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

19:35 | 17.02.2026
19:34 | 17.02.2026

Το Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους θα ανοίξει το πρόγραμμα της βραδιάς

19:34 | 17.02.2026

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει τα ματς

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

19:33 | 17.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της βραδιάς για τα playoffs του Champions League

19:33 | 17.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
77
72
71
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo