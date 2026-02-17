Champions League live με ματς για τα playoffs της διοργάνωσης

Το Champions League επιστρέφει, με τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια για τη φάση των playoffa της διοργάνωσης. Πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς αυτό ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους. Από τα ματς που ακολουθούν, ξεχωρίζει αυτό της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι ενδεκάδες από το Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Γιάκομπς, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Σάρα, Τορέιαρα, Σάλαϊ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Λανχ, Οσιμέν
Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Καμπιάζο, Μπρέμερ, Καλουλού, Λοκατέλι, Τουράμ, Κοουπμάινερς, Γιλντίζ, Κονσεϊσάο, ΜακΚένι.
Οι αγώνες ρεβάνς
Τρίτη 24.02.2026
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
ντερ – Μπόντο Γκλιμτ
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Νιουκάστλ – Καραμπάγκ
Τετάρτη 25.02.2026
Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Γιουβέντους – Γαλατασαράι
Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)
Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
