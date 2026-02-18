Champions League live με ματς για τα playoffs της διοργάνωσης

Το Champions League συνεχίζεται με τέσσερα ακόμα παιχνίδια για τη φάση των playoffs της διοργάνωσης και το ελληνικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι το Καραμπάγκ – Νιούκαστλ, ενώ θα ακολουθήσουν αυτό των Πειραιωτών αλλά και τα Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ.