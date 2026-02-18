Το Champions League συνεχίζεται με τέσσερα ακόμα παιχνίδια για τη φάση των playoffs της διοργάνωσης και το ελληνικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι το Καραμπάγκ – Νιούκαστλ, ενώ θα ακολουθήσουν αυτό των Πειραιωτών αλλά και τα Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ.
Champions League live με ματς για τα playoffs της διοργάνωσης
Έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Champions League κει ξεπέρασε τα έξι του άλαν Σίρερ, σε μια σεζόν στη διοργάνωση
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Έσπεν Έσκος
Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ενγκάν, Άιζακ Ελίας Μπάσκεβιν
4ος: Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ
VAR: Ρομπ Ντίπερινκ, Ντένις Χίχλερ
Οι ενδεκάδες του αγώνα
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μουσταφαζάντε, Σίλβα, Μεδίνα, Τζαφαργκουλίγεβ, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Αντράντε, Μοντιέλ, Ζουμπίρ, Ντουράν.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τρίπιερ, Γουίλοκ, Τονάλι, Μπαρνς, Βολτεμάντε, Γκόρντον, Ελάνγκα.
Το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει με το Καραμπάγκ - Νιούκαστλ
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)
Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της Τετάρτης για τα playoffs του Champions League
