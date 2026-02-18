Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Champions League live με ματς για τα playoffs της διοργάνωσης

Ολοκληρώνονται απόψε οι πρώτοι αγώνες της συγκεκριμένης φάσης – Οι ρεβάνς θα γίνουν 24-25 Φεβρουαρίου 2026
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Το Champions League συνεχίζεται με τέσσερα ακόμα παιχνίδια για τη φάση των playoffs της διοργάνωσης και το ελληνικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι το Καραμπάγκ – Νιούκαστλ, ενώ θα ακολουθήσουν αυτό των Πειραιωτών αλλά και τα Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ.

19:50 | 18.02.2026
8'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ, 0-2 με κεφαλιά του Τιάο, από σέντρα του Τρίπιερ
19:48 | 18.02.2026

Έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Champions League κει ξεπέρασε τα έξι του άλαν Σίρερ, σε μια σεζόν στη διοργάνωση

19:45 | 18.02.2026
3'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ, 0-1 με τον Γκόρντον
19:45 | 18.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:36 | 18.02.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:32 | 18.02.2026
19:31 | 18.02.2026

Διαιτητής: Έσπεν Έσκος

Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ενγκάν, Άιζακ Ελίας Μπάσκεβιν

4ος: Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ

VAR: Ρομπ Ντίπερινκ, Ντένις Χίχλερ

19:31 | 18.02.2026

Οι ενδεκάδες του αγώνα

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μουσταφαζάντε, Σίλβα, Μεδίνα, Τζαφαργκουλίγεβ, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Αντράντε, Μοντιέλ, Ζουμπίρ, Ντουράν.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τρίπιερ, Γουίλοκ, Τονάλι, Μπαρνς, Βολτεμάντε, Γκόρντον, Ελάνγκα.

19:31 | 18.02.2026

Το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει με το Καραμπάγκ - Νιούκαστλ

19:29 | 18.02.2026

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

19:29 | 18.02.2026

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

19:29 | 18.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της Τετάρτης για τα playoffs του Champions League

19:29 | 18.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
98
95
94
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo