Champions League: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο και Παρί – Λίβερπουλ απόψε στα προημιτελικά

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών του Champons League ολοκληρώνονται το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026), μια ημέρα μετά τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1.

Συγκεκριμένα η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Λίβερπουλ, ενώ την ίδια ώρα (22:00) έχουμε τον ισπανικό “εμφύλιο” στα προημιτελικά του Champions League μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο, στο “Καμπ Νου”

Έχοντας ήδη νικήσει την Τσέλσι στους “16” του Champions League με μία επιθετική παράσταση (5-2 και 3-0), η κάτοχος του τίτλου παρί Σεν Ζερμέν θα φιλοξενήσει μια άλλη ομάδα της Premier League, τη Λίβερπουλ, την οποία απέκλεισε την περσινή σεζόν, στους “16” της διοργάνωσης, στα πέναλτι. Οι “ρεντς” πηγαίνουν στην αναμέτρηση, ερχόμενοι από μια βαριά ήττα με 4-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Στο άλλο ματς της βραδιάς και τέσσερις ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη La Liga και το 2-1 υπέρ των Καταλανών, Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται για πέμπτη φορά φέτος, στο “Καμπ Νου”.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τα αποψινά ματς (22:00)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο

Παρί – Λίβερπουλ

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (07/04)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)