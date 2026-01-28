Αθλητικά

Champions League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα play off και οι διασταυρώσεις

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ο Μαρτίνς
Ο Μαρτίνς πανηγυρίζει το γκολ του/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και πλέον τα νοκ άουτ έχουν αρχίσει να παίρνουν μορφή. Ο Ολυμπιακός θα είναι στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στον Άγιαξ και τερμάτισε στην 18η θέση του Champions League και θα συνεχίσει την πορεία του στα play off. Εκεί, που θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν.

H Μπενφίκα πήρε τρομερή πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League χάρη στη νίκη με 4-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τερματοφύλακάς της, της χάρισε τη νίκη με διαφορά δύο τερμάτων που χρειαζόταν για μπει στην τελική 24άδα. 

Οι διασταρώσεις στα play off

Μονακό/Καραμπάγκ – Παρί/Νιούκαστλ

Μπριζ/Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ

Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός – Αταλάντα – Λεβερκούζεν

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo