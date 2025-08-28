Champions League: Όλα τα παιχνίδια της League Phase και οι ημερομηνίες

Το βράδυ της Πέμπτης (28/8/2025) πραγματοποιήθηκε στο «Grimaldi Forum» του Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδας, Ολυμπιακού.

Οι 36 ομάδες της League Phase του Champions League έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους τους. Ο Ολυμπιακός θα τέθηκε αντιμέτωπος με Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφο εντός και Καϊράτ εκτός έδρας.

Όσον αφορά την κυπριακή Πάφο, θα κληθεί να παίξει με Μπάγερν, Βιγιαρεάλ, Σλάβια Πράγας και Μονακό στην Κύπρο, αλλά και Τσέλσι, Γιουβέντους, Ολυμπιακό και Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας.

Όλα τα παιχνίδια της League Phase του φετινού Champions League

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Μπιλμπάο.

Ρεάλ Μαδρίτης: Σίτι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Μαρσείγ, Μπενφίκα, Μονακό και Καϊράτ

Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρέαλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ και Μονακό.

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Πάφος.

Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ και Γαλατάσαραϊ.

Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καϊράτ και Ουνόν.

Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Πάφος, Καραμπάγκ, Νάπολι και Άγιαξ.

Ντόρτμουντ: Ίντερ, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.

Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί, Άϊντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Κοπεγχάγη και Νιούκαστλ.

2ο γκρουπ

Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Καϊράτ και Μπιλμπάο.

Λεβερκούζεν: Παρί, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός, Νιούκαστλ και Κοπεγχάγη.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόφεν, Ουνιόν και Γαλατάσαραϊ.

Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν.

Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάγχη και Πάφος.

Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος και Μονακό.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ και Καραμπάγκ.

Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ.

Μπριζ: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ, Μονακό και Καϊράτ.

3ο γκρουπ

Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη και Μονακό.

Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, Νάπολι, Ουνιόν και Νιούκαστλ.

Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακος, Μαρσέιγ, Γαλατά, Καραμπάγκ.

Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ και Κοπεγχάγη.

Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, και Μπιλμπάο.

Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός.

Σλάβια Πράγας: Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο και Πάφος.

Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό και Γαλατάσαραϊ.

Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Ουνιόν.

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπάρτσα, Λερερβκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καϊράτ και Καραμπάγκ.

Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότενα, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος.

Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ, Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Ουνιόν και Μονακό.

Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν και Γαλατάσαραϊ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί, Νόρτμουντ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ, Σλάβια, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ.

Νιούκαστλ: Μπάρτσα, Παρί, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν.

Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ.

Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Σπόιρτνγκ, Πάφος και Κοπεγχάγη.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Όλες οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

Οι αγώνες είναι οι μονοί και οι πρωταθλητές Ελλάδας φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν, προκειμένου να βρεθούν στις πρώτες 24 ομάδες (σ.σ. από τις 32) που θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες πηγαίνουν απευθείας στους “16”, ενώ οι θέσεις 9-24 οδηγούν σε αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες.