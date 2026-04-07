Champions League: Προημιτελικοί με «τιτανομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και «κόντρα» Σπόρτινγκ – Άρσεναλ

Μετά από μια συγκλονιστική φάση των “16”, ξεκινούν απόψε τα προημιτελικά του Champions League, με τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ να ανοίγουν την “αυλαία” της φάσης των “8”, στο… δρόμο για τον τελικό της Βουδαπέστης (30.06.2026).

Στον αγωνιστικό χώρο του “Μπερναμπέου” θα… απλωθούν 21 τρόπαια Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης (15 τρόπαια) να υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (6 τρόπαια) σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό clasico.

Οι δυο ομάδες έχουν συναντηθεί 28 φορές στις διοργανώσεις της UEFA, τις περισσότερες από κάθε άλλο ζευγάρι. 13 νίκες έχει η Ρεάλ, 11 “μετράει” η Μπάγερν, ενώ τέσσερα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Οι “μερένχες” θέλουν να συνεχίσουν την εξαιρετική παράδοσή τους επί των Βαυαρών με 4/4 προκρίσεις στις τελευταίες τους μονομαχίες και 7/10 τον 21ο αιώνα!

Tην ίδια στιγμή, στο “Ζοσέ Αλβαλάδε”, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, φιλοξενεί την Άρσεναλ σε ένα ζευγάρι στο οποίο οι “κανονιέρηδες” εμφανίζονται ως το φαβορί. Πάντως, οι Λονδρέζοι δεν βρίσκονται σε καλό “φεγγάρι”, αφού ηττήθηκαν στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι και, ενώ γνώρισαν απροσδόκητο αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας από τη Σαουθάμπτον της Championship.

Οι δυο ομάδες κοντράρονται ξανά μετά την περσινή τους συνάντηση στο ίδιο γήπεδο, στο οποίο οι “κανονιέρηδες” είχαν επικρατήσει στη League Phase με το εμφατικό 5-1. Να αναφέρουμε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι διαθέσιμος στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, λόγω τραυματισμού. Την ίδια στιγμή, η επιστροφή του Γκιόκερες στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει τον σύλλογο όπου εξέπληξε την Ευρώπη, δίνει στον αγώνα μια ιδιαίτερη σημασία.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τρίτη 07/04 (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

Σπόρτινγκ-Άρσεναλ

Τετάρτη 08/04 (22:00)

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο

Παρί – Λίβερπουλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)