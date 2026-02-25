Champions League: Ρεάλ, Παρί και Ντόρτμουντ θέλουν να βάλουν «σφραγίδα» πρόκρισης, η Γιουβέντους θα παίξει τα «ρέστα» της

Ένα 24ωρο μετά τις προκρίσεις των Νιούκαστλ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μπόντο Γκλιμτ και Ατλέτικο Μαδρίτης, έχουμε απόψε τέσσερις ακόμα ρεβάνς για τα playoffs του Champions League, που θα δώσουν τα τελευταία «εισιτήρια» για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δείχνει να έχει ήδη κλείσει θέση στους «16» του Champions League. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε υποδέχεται τη Μονακό σε γαλλικό «εμφύλιο», έχοντας επικρατήσει στο Πριγκιπάτο με 3-2.

Μεγάλη «μάχη» αναμένεται να έχουμε στο Τορίνο. Έχοντας ηττηθεί στην Κωνσταντινούπολη με το βαρύ 5-2, η Γιουβέντους υποδέχεται την Γαλατάσαραϊ, ψάχνοντας μια… επική ανατροπή, που θα αρπάξει την πρόκριση μέσα από τα χέρια της τουρκικής ομάδας.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενφίκα αναμένεται να λύσουν τις διαφορές τους στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με τους «μερένγκες» να έχουν προβάδισμα πρόκρισης, μετά τη νίκη τους στην έδρα της ομάδας του Βαγγέλη Παυλίδη (0-1).

Στο ματς που θα ανοίξει το πρόγραμμα της βραδιάς, η Αταλάντα υποδέχεται την Ντόρτμουντ και έχει πολύ δύσκολο έργο, μετά την ήττα της με 2-0 στην έδρα των Γερμανών.

Να αναφέρουμε ότι μετά και τον αποκλεισμό της Ίντερ από την Μπόντο Γκλιμτ, η Ιταλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς εκπρόσωπο στη νέα φάση του Champions League, αφού Γιουβέντους και Αταλάντα βρίσκονται με την… πλάτη στον τοίχο!

Η κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αγώνες ρεβάνς

Τετάρτη 25.02.2026

Αταλάντα – Ντόρτμουντ

Γιουβέντους – Γαλατασαράι

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

Τα αποτελέσματα της Τρίτης 24.02.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ 3-2

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» από τη League Phase: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

Έτσι διασταυρώνονται οι ομάδες στους «16» του Champions League:

Η Λεβερκούζεν και ο νικητής από το Ντόρτμουντ – Αταλάντα θα αντιμετωπίσουν Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου

Η νικήτρια από το Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπόντο Γκλιμτ θα αντιμετωπίσουν Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι

Η νικήτρια από το Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν και η Νιούκαστλ θα αντιμετωπίσουν Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η νικήτρια από το Γαλατασαράι – Γιουβέντους θα αντιμετωπίσουν Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη).