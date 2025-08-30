Champions League: Σε τρεις δόσεις η πρεμιέρα – Το αναλυτικό πρόγραμμα

H UEFA ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των 36 ομάδων για τη League Phase του Champions League το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8/2025).
Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες. Θα ξεκινήσει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πάφος και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει 6 αγώνες.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Άγιαξ – Ίντερ
22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Μπριζ – Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ