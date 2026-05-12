Παναθηναϊκός: Με οκτώ απουσίες οι πράσινοι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού, όπως και ο Ερνάντεθ, με τους πράσινους να κατεβαίνουν στο ντέρμπι με 8 απουσίες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

“Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (13/05, 19:30).

To πρόγραμμα είχε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς”, αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.