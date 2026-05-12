Παναθηναϊκός: Γενική είσοδος 5 ευρώ με τη Μύκονο Betsson

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι των πλέι οφ της Greek Basketball League κόντρα στη Μύκονο Betsson (15/5, 19:00) με γενική είσοδο 5 ευρώ.

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson θα γίνει δύο μέρες μετά το πέμπτο παιχνίδι του τριφυλλιού με τη Βαλένθια, το οποίο θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Euroleague.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ορίζει γενική είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση της Παρασκευής (15/05, 19:00) με αντίπαλο την Μύκονο Betsson BC στο Telekom Centher Athens, για την προημιτελική φάση της Stoiximan GBL.

Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας άμεσα κι ελάτε να ζήσουμε ένα «πράσινο» μπασκετικό μας Σάββατο, με δράσεις για όλη την οικογένεια.

Εκπλήξεις και δραστηριότητες, τόσο σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου Telekom Center Athens, όσο και εντός του παρκέ, περιμένουν κάθε Παναθηναϊκή οικογένεια.

**Σημειώνεται, πως από την προσφορά της γενικής εισόδου των 5 ευρώ, εξαιρούνται οι θύρες VIP και τα διαζώματα 125 και 128.

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.

**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:

Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΩ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.

**Σημειώνεται πως στους αγώνες της Stoiximan GBL, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα».