Champions League: Σέντρα στα πλέι οφ με Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης και Γαλατασαράι – Γιουβέντους

Ντόρτμουντ - Αταλάντα και Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν τα άλλα παιχνίδια της βραδιάς
Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά το τρίτο του γκολ/ REUTERS/Rodrigo Antunes

Το Champions League επιστρέφει στη δράση σχεδόν μετά από ένα μήνα από την ολοκλήρωση της League Phase, με τις αναμετρήσεις για τα πλέι οφ της διοργάνωσης που θα κρίνουν τις 8 ομάδες που θα συνεχίσουν στους 16.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς είναι αυτό ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τη Γιουβέντους στην Κωνταντινούπολη (19:45). Οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν την υπέρβαση κόντρα στους Ιταλούς, οι οποίοι και φέτος δεν εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους.

Οι υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 22:00, με την Μπενφίκα να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στις 28 Ιανουαρίου για την τελευταία αγωνιστική της League Phase, με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη να πανηγυρίζει τη μεγάλη νίκη 4-2 με το γκολ του τερματοφύλακά της, Τρούμπιν, χάρη στην οποία πήρε και την πρόκριση ως 24η.

Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ θα υποδεχθεί την Αταλάντα, ενώ στο “Λουί Ντε” θα γίνει ο γαλλικός εμφύλιος ανάμεσα σε Μονακό και Παρί Σεν Ζερμέν.

Το αποψινό τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Champions League

19:45 Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους / COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 Ντόρτμουντ – Αταλάντα / COSMOTE SPORT 5 HD
22:00 Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν / COSMOTE SPORT 3 HD
22:00 Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης / COSMOTE SPORT 2 HD

