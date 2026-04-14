Champions League τελικά: Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν στους «4» της διοργάνωσης

Οι ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Champions League ξεκινούν απόψε (14.04.2026), με τα Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. «Ροχιμπλάνκος» και Παριζιάνοι έχουν σαφές προβάδισμα πρόκρισης για τους «4» της διοργάνωσης.
Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα 1-2 ΤΕΛΙΚΟ και πρόκριση των "ροχιμπλάνκος" στα ημιτελικά του Champions league
Λίβερπουλ - Παρί 0-2 ΤΕΛΙΚΟ και πρόκριση των Γάλλων στα ημιτελικά του Champions League
Πάνω από τα δοκάρια η κοντινή κεφαλιά του Αραούχο της Μπαρτσελόνα
Πάνω - κάτω η μπάλα στο Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα, χάνουν ευκαιρίες οι δυο ομάδες
Μόλις άουτ η μπάλα από το σουτ του Νίκο Γκονζάλες της Ατλέτικο
ο Ζοάν Γκαρσία μάζε εύκολα την μπάλα από την απευθείας εκτέλεση φάουλ που έγινε από την Ατλέτικο
Ο διαιτητής θα τσεκάρει φάση για πιθανή κόκκινη κάρτα υπέρ της Ατλέτικο
Ο Λε Νορμάν έπιασε το γυριστό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Γκαρθία έδιωξε με το ένα πόδι και στη συνέχει το σουτ του Γιορέντε δεν απείλησε
Ο Ντεμπελέ βρήκε χώρο και έκανε ένα υποδειγματικό πλασέ με το αριστερό εκτός περιοχής, γράφοντας το 0-1 με την πρώτη τελική των Παριζιάνων στο δεύτερο μέρος
Ο Ενγκουμόα σούταρε με το δεξί από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής, ο Σαφόνοφ έπεσε και μπλόκαρε
Άκυρο το πέναλτι της Λίβερπουλ
θα το δει ο ίδιος ο διαιτητής
Το κέρδισε ο Μακ Άλιστερ. Ο Αργεντίνος έβαλε το κορμί του μπροστά από την μπάλα και ο Πάτσο τον γκρέμισε
Υπάρχει έλεγχος
Πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ
ο Γιαμάλ τα έκανε όλα μόνος του, έδωσε στον Όλμο, ο δεύτερος έπιασε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή αλλα΄έστειλε την μπάλα ψηλά
Έξυπνο διαγώνιο γέμισμα του Σαλάχ, ο Μίλος Κέρκες έπιασε το πλασέ στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ
θα γίνει έλεγχος της φάσης για πιθανό οφσάιντ
Ο Άλβαρες έτρεξε ολόκληρο το γήπεδο, άνοιξε την κατάλληλη στιγμή στον Λούκμαν και αυτός με μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ
Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή
Ο Ντουέ μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Σομποσλάι έφυγε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες και δείχνει να πονάει αρκετά
Δεύτερο ημίχρονο στο Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν (0-0)
Δεύτερο ημίχρονο στο Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα (1-2)
Επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες στο Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα όπως και στο Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν
ΗΜΙΧΡΟΝΟ και στο Λίβερπουλ - Παρί 0-0
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα 1-2
Ο Μούσο έδιωξε με τα πόδια το σουτ του Φεράν Τόρες
Ο Σαφόνοβ έπεσε και έδιωξε την προβολή του Κέρκεζ και στη συνέχεια ο Μαρκίνιος έκανε σωτήρια προβολή στο σουτ του Φαν Ντάικ.
Ο Εκιτικέ δεν χτύπησε σε σύγκρουση με αντίπαλο. Έτρεχε μόνος του και από άσχημο πάτημα βρέθηκε στο έδαφος. Ο Γάλλος αποχώρησε με φορείο
Ο Εκιτικέ έχει πέσει στο έδαφος και δείχνει να πονάει. Ο Σλοτ δίνει εσπευσμένα οδηγίες στον Μοχάμεντ Σαλάχ
Η Ατλέτικο έφυγε στην κόντρα, ο Γιορέντε έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Λούκμαν πλάσαρε από κοντά για το 1-2
Μπαλιά του Γιαμάλ με το εξωτερικό, ο Φερμίν έπιασε την κεφαλιά ψαράκι, αλλά ο Μούσο έδιωξε με το σώμα. Στην έξοδο που έκανε, βρήκε άθελά του τον αντίπαλο στο πρόσωπο. Μάτωσε ο παίκτης των Καταλανών
Ο Φεράν Τόρρες υποδέχεται τη μπάλα μέσα στην περιοχή της Ατλέτικο και από θέση αριστερά έπιασε τρομερό πλασέ και νίκησε τον Μούσα
Γύρισμα του Λούκμαν από τα αριστερά και μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο Γκριεζμάν πετάχτυκε στο πρώτο δοκάρι, αλλά από προβολή αμυνόμενου η μπάλα έφυγε έξω
Ο Ντεμπελέ έχασε τεράστια ευκαιρία. Ο Νέβες πέρασε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής για τον Γάλλο, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ
Καθοριστικός ο Μαμαρντασβίλι, κινήθηκε γρήγορα, έκανε έξοδο και έδιωξε με τα πόδια την κάθετη μπαλιά του Ντεμπελέ -στην πλάτη της άμυνας- προ αντιπάλου
Μεγάλη επέμβαση του Μούσο σε τετ-α-τετ με τον Όλμο
Ο Γιαμάλ εκμεταλλεύεται το λάθος του Λενγκλέ και με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον Μούσο
"Σέντρα" και στο Λίβερπουλ - Παρί
33 δευτερα μετά τη σέντρα, ο Γιαμάλ πήρε την μπάλα, έφυγε κεντρικά, έπιασε το πλασέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και ο πορτιέρε της Ατλέτικο έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ
"Σέντρα" στο Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα
Στον αγωνιστικό χώρο βγαίνουν οι ομάδες στα δυο γήπεδα
να αναφέρουμε ότι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο έχουν αναμετρηθεί δύο φορές στο παρελθόν σε επίπεδο Champions League. Ξανά τότε για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με την Ατλέτικο να παίρνει την πρόκριση και στις δύο περιπτώσεις. 2-1 συνολικό σκορ (1-1 στη Βαρκελώνη, 1-0 στη Μαδρίτη) τη σεζόν 2013/14 και με 3-2 συνολικό σκορ (1-2 στη Βαρκελώνη, 2-0 στη Μαδρίτη) τη σεζόν 2015/16.
Οι ημερομηνίες στο Champions League
Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Οι ενδεκάδες από το Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα
Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Λε Νορμάν, Ρουτζέρι, Λενγκλέ, Γιορέντε, Μολίνα, Κόκε, Σιμεόνε, Γκριεζμάν, Λούκμαν, Άλβαρες
Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κανσέλο, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Χεράρδ Μαρτίν, Πέδρι, Γκάβι, Φερμίν, Όλμο, Γιαμάλ, Φεράν Τόρες
Οι ενδεκάδες στο Λίβερπουλ – Παρί
Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Φρίμπονγκ, Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σόμποσλαϊ, Βιρτς, Εκιτικέ, Ίσακ.
Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια
Στο ματς της Μαδρίτης, ο Χάνσι Φλικ άφησε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα τον Λεβαντόβσκι και παίζει χωρίς καθαρόαιμο φορ. Αναπληρωματικός και ο Γιαν ‘Ομπλακ
Ο Άρνε Σλοτ άφησε στον πάγκο της Λίβερπουλ τον Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως είχε κάνει και στο πρώτο ματς, σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι το τελευταίο του Αιγύπτιου με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο Champions League, αφού θα αποχωρήσει από τους κόκκινους στο τέλος της σεζόν
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει προβάδισμα πρόκρισης μετά το 0-2 που πήρε στο Καμπ Νου. Το ίδιο σκορ είχαμε και στο ματς του Παρισιού, με την Παρί να επικρατεί με άνεση της Λίβερπουλ
Η φάση των “8” του Champions League βρίσκεται στην τελική της ευθεία και μαζί θα παρακολουθήσουμε τις ρεβάνς της Τρίτης (14.04.2026)