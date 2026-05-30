Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Η διαδικασία των πέναλτι που χάρισε το Champions League στους Παριζιάνους

Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό στο Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν “λύγισε” στα πέναλτι με 4-3 την Άρσεναλ και αναδείχθηκε για δεύτερη σερί χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Με την κανονική διάρκεια και την παράταση στον τελικό του Champions League να ολοκληρώνονται με σκορ 1-1, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν καλύτερη στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε το δεύτερο τίτλο της ιστορίας της και μάλιστα back to back.

Μία άστοχη εκτέλεση του Γκάμπριελ στο τελευταίο πέναλτι των “κανονιέρηδων”, ήταν αρκετή για να χρίσει τους Παριζιάνους ξανά πρωταθλητές Ευρώπης, αφού νωρίτερα οι δύο ομάδες είχαν χάσει από ένα ακόμη πέναλτι, με Έζε και Μέντες.

Η διαδικασία των πέναλτι

Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σ.Ζ.) 1-0

Γκιόκερες (Άρσεναλ) 1-1

Ντουέ (Παρί Σ.Ζ.) 2-1

Έζε (Άρσεναλ) Άουτ

Μέντες (Παρί Σ.Ζ.) Απόκρουση Ράγια

Ράις (Άρσεναλ) 2-2

Χακίμι (Παρί Σ.Ζ.) 3-2

Μαρτινέλι (Άρσεναλ) 3-3

Μπεράλντο (Παρί Σ.Ζ.) 4-3

Γκάμπριελ (Άρσεναλ) Αουτ

Η Άρσεναλ από την άλλη πλευρά, έχασε στις λεπτομέρειες την ευκαιρία για τον πρώτο δικό της τίτλο στο Champions League.