Παρί Σεν Ζερμέν: Η απονομή του τροπαίου του Champions League και η παρ’ ολίγον γκάφα του Τσέφεριν

Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε τα σκήπτρα στο Champions League! Μετά από 120 αγωνιστικά λεπτά και με τον τελικό με την Άρσεναλ να μένει στο 1-1, οι Παριζιάνοι κατάφεραν να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν στάθηκε πιο ψύχραιμη από την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, επικρατώντας με 4-3. Ο Νούνο Μέντες δεν ευστόχησε στη δική του εκτέλεση, αλλά ο Ράγια “εβγαλε” την εκτέλεση του Έζε. Στο 5ο πέναλτι, ο Γκάμπριελ δεν βρήκε καν εστία, με το τελικό 4-3 να δίνει το τρόπαιο στην Παρί Σεν Ζερμέν για δεύτερη σερί χρονιά (3ο για τον Λουίς Ενρίκε).

Λίγο μετά, οι παίκτες της Άρσεναλ πήραν τα μετάλλιά τους, για να ανέβουν στη συνέχεια στο βάθρο των νικητών αυτοί της Παρί Σεν Ζερμέν και να σηκώσουν το τρόπαιο του Champions League.

Τη στιγμή που ο Τσέφεριν έδινε τα μετάλλια των νικητών στους παίκτες της παρί, ο πρόεδρος της UEFA λίγο έλειψε να κάνει μια γκάφα, αφού πήγε να δώσει την κούπα στον Ντεμπελέ, με τον Γάλλο επιθετικό να τον “διορθώνει” και να του δείχνει πως ακολουθούν κι άλλοι και πως ο Μαρκίνιος θα είναι αυτός που θα πρέπει να την σηκώσει.

Στιγμές τεράστιας χαράς για τους Παριζιάνους, που σήκωσαν για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League.