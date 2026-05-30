Ο Εβάν Φουρνιέ έζησε έντονα το «θρίλερ» στον τελικό του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε στα πέναλτι με 4-3 την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, με το ματς να… σπάει καρδιές, όπως φάνηκε και από την ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ.

Με την Άρσεναλ να προηγείται στο ματς και την Παρί Σεν Ζερμέν να ισοφαρίζει, ο τελικό του Champions League κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ο Εβάν Φουρνιέ δεν έκρυψε την αγωνία του για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού έγραψε σε ανάρτησή του στο X τα εξής: “Ειλικρινά, το να παρακολουθείς έναν αμφίρροπο αγώνα με τον οποίο είσαι συναισθηματικά συνδεδεμένος είναι φρικτό“.

En vrai regarder un match a enjeu ou t’es investis émotionnellement c’est affreux — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 30, 2026

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού πανηγύρισε στο φινάλε για την ομάδα της πατρίδας του.