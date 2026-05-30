Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Οι πανηγυρισμοί των Γάλλων, ο χορός του Λουίς Ενρίκε και δάκρυα των Λονδρέζων στο κοντράστ των συναισθημάτων

Back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά αυτή τη φορά στη διαδικασία των πέναλτι. Η φοβερή ομάδα του Λουίς Ενρίκε έφερε 1-1 κόντρα στην Άρσεναλ, στην κανονική διάρκεια του αγώνα και στην παράταση και επικράτησε με 4-3 στη “ρουλέτα” των πέναλτι, σηκώνοντας και φέτος το Champions League, το δεύτερο στην ιστορία της.

Ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες είχε την τελευταία (5η) εκτέλεση πέναλτι της Άρσεναλ στην οποία έστειλε την μπάλα ψηλά αουτ. Η Παρί Σεν Ζερμέν και οι οπαδοί της ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς!

Οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν έγιναν ένα… κουβάρι, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου, τη στιγμή που οι οπαδοί τους ήραν σε έκσταση στις εξέδρες της “|Πούσκας Αρένα”. Ο Λουίς Ενρίκε έφτασε τις τρεις κατακτήσεις Champions League και το πανηγύρισε με έναν χορό, εντός αγωνιστικού χώρου.

Αντίθετα συναισθήματα από πλευράς ηττημένων. Ο Μικέλ Αρτέτα ήταν απαρηγόρητος, τη στιγμή που κάποιοι από τους παίκτες του δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Τι ίδιο κλίμα επικράτησε και στην εξέδρα που βρέθηκαν οι φίλοι των Λονδρέζων.

Για την ιστορία, η Άρσεναλ έμεινε αήττητη στο φετινό Champions League, αλλά δεν μπόρεσε να σηκώσει το τρόπαιο!