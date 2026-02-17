Αθλητικά

Champions League τελικά: Προβάδισμα πρόκρισης για Ρεάλ, Παρί και Ντόρτμουντ

Οι ρεβάνς της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης θα γίνουν 24-25 Φεβρουαρίου 2026
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Pedro Nunes

Το Champions League επιστρέφει, με τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια για τη φάση των playoffa της διοργάνωσης. Πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς αυτό ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους. Από τα ματς που ακολουθούν, ξεχωρίζει αυτό της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Ρεάλ Μαδρίτης.

00:06 | 18.02.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
00:05 | 18.02.2026
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2-0 ΤΕΛΙΚΟ
00:02 | 18.02.2026
ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0-1 ΤΕΛΙΚΟ
00:02 | 18.02.2026

Τονπέτυχε στο χέρι μπουκάλι από νερό

23:57 | 17.02.2026

Ο Βινίσιους έχει πάει να εκτελέσει ένα κόρνερ και από την εξέδρα φεύγουν κάποια ποτήρια

23:55 | 17.02.2026
ΜΟΝΑΚΟ - ΠΑΡΙ 2-3 ΤΕΛΙΚΟ
23:53 | 17.02.2026

Ο διαιτητής βρήκε στον αγωνιστικό χώρο μια συσκευή IQOS και την πήγε στον 4ο διαιτητή

23:51 | 17.02.2026
4 λεπτά καθυστερήσεις στο Μονακό - Παρί (2-3)
23:47 | 17.02.2026
12 λεπτά καθυστερήσεις στο Μπενφίκα - Ρεάλ (0-1)
23:45 | 17.02.2026
87'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καμπράλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος, πήρε ύψος, κράτησε πορεία προς τα δίχτυα, αλλά πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

23:39 | 17.02.2026

Ο Μουρίνιο έτρεξε προς τον 4ο, ζητώντας δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Βινίσιους και τελικά αποβλήθηκε ο ίδιος!

23:30 | 17.02.2026
79'

Ο Τρούμπιν έδιωξε με δυσκολία σουτ του Βινίσιους

23:26 | 17.02.2026
23:22 | 17.02.2026
67'
ΓΚΟΛ για την Παρί, 2-3 με το δεύτερο γκολ του Ντουέ στο ματς

Οι παίκτες του Ενρίκε έκρυψαν την μπάλα, ο Ζαΐρ Εμερί έστρωσε στον Ντουέ κι εκείνος με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-3

23:19 | 17.02.2026

Έχει ξεκινήσει και το Ντόρτμουντ - Αταλάντα (2-0)

23:18 | 17.02.2026

Ξεκίνησε και πάλι το Μπενφίκα - Ρεάλ (0-1)

23:17 | 17.02.2026
23:17 | 17.02.2026
23:17 | 17.02.2026
23:15 | 17.02.2026
23:13 | 17.02.2026

Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, μιας και ο Βινίσους πήγε γρήγορα στον διαιτητή και του είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον Πρεστιάνι

23:12 | 17.02.2026

Υπήρξε μικρή ένταση στον αγωνιστικό χώρο - Δεν ξέφυγε η κατάσταση

23:12 | 17.02.2026

 Ο Βινίσιους είδε κίτρινη για τον πανηγυρισμό του, το Ντα Λουζ τον αποδοκιμάζει και το ματς διακόπτεται προσωρινά

23:09 | 17.02.2026

ΠΛΑΣΕΔΑΡΑ με το δεξί, έδιωξε τις... αράχνες στο αριστερό "γ" της εστίας της Μπενφίκα

23:08 | 17.02.2026
50'
ΤΡΟΜΕΡΟ ΠΛΑΣΕ ΚΑΙ ΓΚΟΛ Ο ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ, Μπενφίκα - Ρεάλ 0-1
23:07 | 17.02.2026
48'
Κόκκινη κάρτα στον Γκολόβιν της Μονακό, με δέκα παίκτες οι γηπεδούχοι για ολόκληρο το δευτερο ημίχρονο
23:06 | 17.02.2026
47'

Έλεγχος για κόκκινη κάρτα στο Μονακό - Παρί

23:05 | 17.02.2026
47'

"Καθαρό" τάκλιν του Ρούντιγκερ στον Παυλίδη

23:04 | 17.02.2026

Δεύτερο ημίχρονο στο Μονακό - Παρί (2-2)

23:03 | 17.02.2026

Δεύτερο ημίχρονο στο Μπενφίκα - Ρεάλ (0-0)

23:03 | 17.02.2026

Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, στα άλλα δυο ματς

23:01 | 17.02.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ντόρτμουντ - Αταλάντα (2-0)

22:49 | 17.02.2026
42'
ΓΚΟΛ για την Ντόρτμουντ, 2-0

Ο Γκιρασί έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μπάιερ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα

22:49 | 17.02.2026

Μπενφικα - Ρεάλ 0-0 ΗΜΙΧΡΟΝΟ

22:46 | 17.02.2026

Μονακό - Παρί 2-2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ

22:45 | 17.02.2026
45+1
Μεγάλη ευκαιρία για την Ρεάλ

Ο τρουμπέν έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ το σουτ του Γκιουλέρ

22:44 | 17.02.2026
44'

Πιέζει για το γκολ η Ρεάλ στο φινάλε του πρώτου μέρους, Εμπαπέ και Βινίσιους έχασαν ευκαιρίες

22:42 | 17.02.2026
43'

Η Ρεάλ πλησίασε το γκολ μετά από γύρισμα της μπάλας από τα δεξιά του Αλεξάντερ-Άρνολντ, όμως ο Εμπαπέ δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής για να τη στείλει στα δίχτυα

22:40 | 17.02.2026
41'
ΓΚΟΛ για την Παρί, 2-2 με τον Χακίμι

μετά από σουτ του Ντουέ και επέμβαση του τερματοφύλακα της Μονακό

22:40 | 17.02.2026
22:39 | 17.02.2026
22:39 | 17.02.2026
22:39 | 17.02.2026
22:28 | 17.02.2026
29'
ΓΚΟΛ για την Παρί, μειώνει 2-1. Ο Ντουέ μπήκε στο ματς, στη θέση του Ντεμπελέ και σκόραρε

Σούταρε δυνατά από διαγώνια θέση και νίκησε τον πορτιέρε της Μονακό

22:25 | 17.02.2026
22:23 | 17.02.2026
24'
Τεράστια επέμβαση του Κουρτουά με το ένα χέρι

... έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε το χαμηλό σουτ του Όρνες

22:22 | 17.02.2026
22'
Ο Βιτίνια δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Μονακό, παραμένει το 2-0 υπέρ των Μονεγάσκων
22:22 | 17.02.2026
22'
ΠΕΝΑΛΤΙ για την Παρί
22:19 | 17.02.2026
18'
Μεγάλη χαμενη ευκαιρία για την Ρεάλ

Μπαλιά από δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Βινίσιους που έπιασε το γυριστό σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι της Μπενφίκα

22:19 | 17.02.2026
19'
ΓΚΟΛ για την Μονακό, 2-0

Ο Μπαλογκάν χτύπησε ξανά, καθώς σούταρε από το ύψος του πέναλτι με δεξί τελείωμα και έγραψε το 2-0

22:16 | 17.02.2026
3'
ΓΚΟΛ για την Ντόρτμουντ, 1-0 με τον Γκιρασί

Ο Ρίερσον σέντραρε στην καρδιά της άμυνας και ο Γκιρασί με κεφαλιά πέτυχε το 1-0 κόντρα στην Αταλάντα

22:14 | 17.02.2026
Ξεκίνησε και το Ντόρτμουντ - Αταλάντα με 15 λεπτά καθυστέρηση
22:13 | 17.02.2026
13'

Ο Κβαρατσχέλια βρέθηκε απέναντι από τον πορτιέρε της Μονακό, έκανε το σουτ, αλλά δέχθηκε την κόντρα, με την μπάλα να παίρνει ύψος και να φεύγει κόρνερ

22:11 | 17.02.2026
12'

Η Ρεάλ "πατάει" καλύτερα πλέον, κυκλοφορεί την μπάλα και προσπαθεί να γίνει απειλητική

22:08 | 17.02.2026

Φανταστικό κορέο από τους φίλους της Μπενφίκα, που γράφει "μέχρι τέλους"

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - February 17, 2026 Real Madrid players pose for a team group photo before the match as a tifo is displayed REUTERS/Rodrigo Antunes
22:06 | 17.02.2026

Οι καλύτερες φάσεις από το Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους 5-2 που προηγήθηκε

22:01 | 17.02.2026
Στα 57 δευτερόλεπτα
ΓΚΟΛ για την Μονακό, 1-0 με τον Μπαλογκάν

Ο Γκολόβιν σέντραρε από αριστερά και ο Μπαλογκάν με κεφαλιά εξ επαφής άνοιξε το σκορ

22:01 | 17.02.2026
Έναρξη στο Μονακό - Παρί
22:01 | 17.02.2026
Έναρξη στο Μπενφίκα - Ρεάλ
21:57 | 17.02.2026
21:41 | 17.02.2026

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες

21:41 | 17.02.2026

Επιστρέφουμε με τα ματς των 22:00

21:40 | 17.02.2026

Οι συνθέσεις από το Ντόρτμουντ – Αταλάντα

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρετζιάνι, Ριέρσον, Αντόν, Μπενσεμπαϊνί, Σβένσον, Ενμετσά, Μπέλινγκχαμ, Μπάιερ, Μπραντ, Γκιρασί.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κολάσινατς, Ντζιμσίτι, Κοσουνού, Μπερνασκόνι, Τζαπακόστα, Έντερσον, Ντε Ρόουν, Ζαλέβσκι, Πάσαλιτς, Σκαμάκα

21:40 | 17.02.2026

Οι συνθέσεις από το Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Σιέλντερουπ, Όρνες, Μπαρέιρο, Πρεστιάνι, Ράφα Σίλβα, Παυλίδης

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Άρνολντ, Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ

21:40 | 17.02.2026

Οι συνθέσεις από το Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

ΜΟΝΑΚΟ: Κεν, Βάντερσον, Τέζε, Φαές, Κάιο Ενρίκε, Καμαρά, Ζακάρια, Αντινγκρά, Ακλιούς, Γκολόβιν, Μπαλογκάν.

ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Μπαρκολά, Ντεμπελέ

21:37 | 17.02.2026

Ας δούμε τις ενδεκάδες των ομάδων στα τρία ματς που έχουμε μπροστά μας

21:37 | 17.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα, γαλατά - Γιουβέντους 5-2
21:33 | 17.02.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χ΄ρονου
21:31 | 17.02.2026
85'
ΓΚΟΛ για την Γαλατάσαραϊ, 5-2

Ο Οσιμέν άφησε έξυπνα στον Μποέ κι εκείνος με άπιαστο σουτ από πλάγια δεξιά έκανε το 5-2

21:19 | 17.02.2026
21:15 | 17.02.2026
75'
ΓΚΟΛ για τη Γαλατάσαραϊ, 4-2 με σκόρερ τον Λανγκ
21:15 | 17.02.2026
21:12 | 17.02.2026
21:12 | 17.02.2026

Πέρασε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και αποβλήθηκε

21:06 | 17.02.2026
67'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Καμπάλ και αποβολή - Με δέκα παίκτες η Γιουβέντους
21:03 | 17.02.2026
60'
ΓΚΟΛ για την Γαλατάσαραϊ, 3-2, με γκολ του Σάντσες

Ο Σάρα εκτέλεσε το φάουλ από πλάγια δεξιά και ο Σάντσες με κεφαλιά εξ επαφής έκανε το 3-2

21:02 | 17.02.2026
58

Ό Τορέιρα δεν έπιασε καλά το σουτ από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα έφυγε αρκετά εκτός εστίας

20:50 | 17.02.2026
49'
ΓΚΟΛ για την Γαλατάσαραϊ, 2-2 με τον Λανγκ

Ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή της Γιουβέντους όμως ο Λανγκ καιροφυλακτούσε και με κοντινή προβολή έφερε το ματς σε ισορροπία

20:48 | 17.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:35 | 17.02.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:35 | 17.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Κωνσταντινούπολη
20:32 | 17.02.2026
45+3'

Από εκτέλεση κόρνερ της Γαλατάσαραϊ, ο Σαλάι έπιασε το πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, όμως δεν είχε σωστή τοποθέτηση του κορνιού του, με την μπάλα να φεύγει ψηλά

20:25 | 17.02.2026
20:23 | 17.02.2026
40'

Επέμβαση του Ντι Γκρεγκόριο σε σουτ του Γιουνούς

20:20 | 17.02.2026
38'

Καλό σουτ του Κονσεϊσάο μέσα από τα όρια της μεγάλης περιχής, η μπάλα έφυγε άουτ

20:16 | 17.02.2026
32'
ΓΚΟΛ για την Γιουβέντους, 1-2

Εξαιρετικός συνδυασμός ΜακΚένι και Κουπμάινερς, με το Ολλανδό να κάνει ένα υπέροχο τελείωμα από τα όρια της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων

20:15 | 17.02.2026
20:15 | 17.02.2026

Πιέζει η Γαλατάσαραϊ αλλά η Γιουβέντους αμύνεται καλά

20:09 | 17.02.2026
29'

Ο Ντι Γκρεγκόριο έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε την κεφαλιά του Οσιμέν

20:08 | 17.02.2026
20:01 | 17.02.2026
16'
ΓΚΟΛ για την Γιουβέντους, 1-1

Ο Καλουλού έπιασε την κεφαλιά, ο πορτιέρε των γηπεδούχων δεν απομάκρυνε καλά, ο Κοπάινερς πήρε το “ριμπάουντ” και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1

19:52 | 17.02.2026
15'
ΓΚΟΛ για την Γαλατάσαραϊ, 1-0 με τον Σάρα

Η άμυνα της Γιουβέντους έκανε τραγικό λάθος και ο Σάρα με πλασέ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 1-0

19:45 | 17.02.2026
6'

Ο Αγκούν έπιασε διαγώνιο σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ

19:43 | 17.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:42 | 17.02.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες - Ακούστηκε ο ύμνος του Champions League

19:42 | 17.02.2026
19:39 | 17.02.2026
19:36 | 17.02.2026

Οι ενδεκάδες από το Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Γιάκομπς, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Σάρα, Τορέιαρα, Σάλαϊ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Λανχ, Οσιμέν

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Καμπιάζο, Μπρέμερ, Καλουλού, Λοκατέλι, Τουράμ, Κοουπμάινερς, Γιλντίζ, Κονσεϊσάο, ΜακΚένι.

19:36 | 17.02.2026

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 24.02.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

ντερ – Μπόντο Γκλιμτ

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ

Τετάρτη 25.02.2026

Αταλάντα – Ντόρτμουντ

Γιουβέντους – Γαλατασαράι

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

19:36 | 17.02.2026

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

19:35 | 17.02.2026
19:34 | 17.02.2026

Το Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους θα ανοίξει το πρόγραμμα της βραδιάς

19:34 | 17.02.2026

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει τα ματς

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

19:33 | 17.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της βραδιάς για τα playoffs του Champions League

19:33 | 17.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
