Champions League τελικά: Προβάδισμα πρόκρισης για Ρεάλ, Παρί και Ντόρτμουντ

Το Champions League επιστρέφει, με τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια για τη φάση των playoffa της διοργάνωσης. Πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς αυτό ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους. Από τα ματς που ακολουθούν, ξεχωρίζει αυτό της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Βινίσιους έχει πάει να εκτελέσει ένα κόρνερ και από την εξέδρα φεύγουν κάποια ποτήρια
Ο διαιτητής βρήκε στον αγωνιστικό χώρο μια συσκευή IQOS και την πήγε στον 4ο διαιτητή
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καμπράλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος, πήρε ύψος, κράτησε πορεία προς τα δίχτυα, αλλά πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Ο Μουρίνιο έτρεξε προς τον 4ο, ζητώντας δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Βινίσιους και τελικά αποβλήθηκε ο ίδιος!
Ο Τρούμπιν έδιωξε με δυσκολία σουτ του Βινίσιους
Οι παίκτες του Ενρίκε έκρυψαν την μπάλα, ο Ζαΐρ Εμερί έστρωσε στον Ντουέ κι εκείνος με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-3
Έχει ξεκινήσει και το Ντόρτμουντ - Αταλάντα (2-0)
Ξεκίνησε και πάλι το Μπενφίκα - Ρεάλ (0-1)
Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, μιας και ο Βινίσους πήγε γρήγορα στον διαιτητή και του είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον Πρεστιάνι
Υπήρξε μικρή ένταση στον αγωνιστικό χώρο - Δεν ξέφυγε η κατάσταση
Ο Βινίσιους είδε κίτρινη για τον πανηγυρισμό του, το Ντα Λουζ τον αποδοκιμάζει και το ματς διακόπτεται προσωρινά
ΠΛΑΣΕΔΑΡΑ με το δεξί, έδιωξε τις... αράχνες στο αριστερό "γ" της εστίας της Μπενφίκα
Έλεγχος για κόκκινη κάρτα στο Μονακό - Παρί
"Καθαρό" τάκλιν του Ρούντιγκερ στον Παυλίδη
Δεύτερο ημίχρονο στο Μονακό - Παρί (2-2)
Δεύτερο ημίχρονο στο Μπενφίκα - Ρεάλ (0-0)
Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, στα άλλα δυο ματς
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ντόρτμουντ - Αταλάντα (2-0)
Ο Γκιρασί έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μπάιερ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα
Μπενφικα - Ρεάλ 0-0 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Μονακό - Παρί 2-2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Ο τρουμπέν έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ το σουτ του Γκιουλέρ
Πιέζει για το γκολ η Ρεάλ στο φινάλε του πρώτου μέρους, Εμπαπέ και Βινίσιους έχασαν ευκαιρίες
Η Ρεάλ πλησίασε το γκολ μετά από γύρισμα της μπάλας από τα δεξιά του Αλεξάντερ-Άρνολντ, όμως ο Εμπαπέ δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής για να τη στείλει στα δίχτυα
μετά από σουτ του Ντουέ και επέμβαση του τερματοφύλακα της Μονακό
Σούταρε δυνατά από διαγώνια θέση και νίκησε τον πορτιέρε της Μονακό
... έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε το χαμηλό σουτ του Όρνες
Μπαλιά από δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Βινίσιους που έπιασε το γυριστό σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι της Μπενφίκα
Ο Μπαλογκάν χτύπησε ξανά, καθώς σούταρε από το ύψος του πέναλτι με δεξί τελείωμα και έγραψε το 2-0
Ο Ρίερσον σέντραρε στην καρδιά της άμυνας και ο Γκιρασί με κεφαλιά πέτυχε το 1-0 κόντρα στην Αταλάντα
Ο Κβαρατσχέλια βρέθηκε απέναντι από τον πορτιέρε της Μονακό, έκανε το σουτ, αλλά δέχθηκε την κόντρα, με την μπάλα να παίρνει ύψος και να φεύγει κόρνερ
Η Ρεάλ "πατάει" καλύτερα πλέον, κυκλοφορεί την μπάλα και προσπαθεί να γίνει απειλητική
Φανταστικό κορέο από τους φίλους της Μπενφίκα, που γράφει "μέχρι τέλους"
Οι καλύτερες φάσεις από το Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους 5-2 που προηγήθηκε
Ο Γκολόβιν σέντραρε από αριστερά και ο Μπαλογκάν με κεφαλιά εξ επαφής άνοιξε το σκορ
Καθυστέρηση 15 λεπτών στην έναρξη του Ντόρτμουντ - Αταλάντα. Άργησε να φτάσει στο Signal Iduna Park το πούλμαν της Ντόρτμουντ
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες
Επιστρέφουμε με τα ματς των 22:00
Οι συνθέσεις από το Ντόρτμουντ – Αταλάντα
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρετζιάνι, Ριέρσον, Αντόν, Μπενσεμπαϊνί, Σβένσον, Ενμετσά, Μπέλινγκχαμ, Μπάιερ, Μπραντ, Γκιρασί.
ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κολάσινατς, Ντζιμσίτι, Κοσουνού, Μπερνασκόνι, Τζαπακόστα, Έντερσον, Ντε Ρόουν, Ζαλέβσκι, Πάσαλιτς, Σκαμάκα
Οι συνθέσεις από το Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Σιέλντερουπ, Όρνες, Μπαρέιρο, Πρεστιάνι, Ράφα Σίλβα, Παυλίδης
ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Άρνολντ, Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ
Οι συνθέσεις από το Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
ΜΟΝΑΚΟ: Κεν, Βάντερσον, Τέζε, Φαές, Κάιο Ενρίκε, Καμαρά, Ζακάρια, Αντινγκρά, Ακλιούς, Γκολόβιν, Μπαλογκάν.
ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Μπαρκολά, Ντεμπελέ
Ας δούμε τις ενδεκάδες των ομάδων στα τρία ματς που έχουμε μπροστά μας
Ο Οσιμέν άφησε έξυπνα στον Μποέ κι εκείνος με άπιαστο σουτ από πλάγια δεξιά έκανε το 5-2
Πέρασε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και αποβλήθηκε
Ο Σάρα εκτέλεσε το φάουλ από πλάγια δεξιά και ο Σάντσες με κεφαλιά εξ επαφής έκανε το 3-2
Ό Τορέιρα δεν έπιασε καλά το σουτ από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα έφυγε αρκετά εκτός εστίας
Ο Ντι Γκρεγκόριο απέκρουσε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή της Γιουβέντους όμως ο Λανγκ καιροφυλακτούσε και με κοντινή προβολή έφερε το ματς σε ισορροπία
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Από εκτέλεση κόρνερ της Γαλατάσαραϊ, ο Σαλάι έπιασε το πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, όμως δεν είχε σωστή τοποθέτηση του κορνιού του, με την μπάλα να φεύγει ψηλά
Επέμβαση του Ντι Γκρεγκόριο σε σουτ του Γιουνούς
Καλό σουτ του Κονσεϊσάο μέσα από τα όρια της μεγάλης περιχής, η μπάλα έφυγε άουτ
Εξαιρετικός συνδυασμός ΜακΚένι και Κουπμάινερς, με το Ολλανδό να κάνει ένα υπέροχο τελείωμα από τα όρια της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων
Πιέζει η Γαλατάσαραϊ αλλά η Γιουβέντους αμύνεται καλά
Ο Ντι Γκρεγκόριο έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε την κεφαλιά του Οσιμέν
Ο Καλουλού έπιασε την κεφαλιά, ο πορτιέρε των γηπεδούχων δεν απομάκρυνε καλά, ο Κοπάινερς πήρε το “ριμπάουντ” και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1
Η άμυνα της Γιουβέντους έκανε τραγικό λάθος και ο Σάρα με πλασέ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 1-0
Ο Αγκούν έπιασε διαγώνιο σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες - Ακούστηκε ο ύμνος του Champions League
Οι ενδεκάδες από το Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Γιάκομπς, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Σάρα, Τορέιαρα, Σάλαϊ, Ακγκούν, Αλπέρ Γιλμάζ, Λανχ, Οσιμέν
Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Καμπιάζο, Μπρέμερ, Καλουλού, Λοκατέλι, Τουράμ, Κοουπμάινερς, Γιλντίζ, Κονσεϊσάο, ΜακΚένι.
Οι αγώνες ρεβάνς
Τρίτη 24.02.2026
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
ντερ – Μπόντο Γκλιμτ
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Νιουκάστλ – Καραμπάγκ
Τετάρτη 25.02.2026
Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Γιουβέντους – Γαλατασαράι
Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)
Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Το Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους θα ανοίξει το πρόγραμμα της βραδιάς
Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει τα ματς
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της βραδιάς για τα playoffs του Champions League