Champions League: Θρίαμβος για την Μπριζ του Τζόλη, ισοπαλία για τη Κοπεγχάγη με αυτογκόλ Χατζηδιάκου στην πρεμιέρα της League Phase

Η τρίτη ημέρα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ξεκίνησε με θρίαμβο για την Μπριζ. Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη διέλυσε τη Μονακό με 4-1 στο Βέλγιο, ενώ η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Λεβερκούζεν στη Δανία.

Η Μπριζ ήταν καταιγιστική κόντρα στη Μονακό. Με τον Χρήστο Τζόλη να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα και να κάνει αισθητή την παρουσία του, οι Βέλγοι ισοπέδωσαν τους Μονεγάσκους με 4-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι είχε κριθεί από το πρώτο ημίχρονο, όταν η Μπριζ προηγήθηκε με 3-0. Από την πλευρά της, η Μονακό είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Μινιολέ νίκησε τον Ακλιούτσε σε εκτέλεση πέναλτι στο 10′.

Η Μπριζ άνοιξε το σκορ με τον Τρεσόλντι και στο 39′ έκανε το 2-0 με τον Ονιεντίκα. Ο Φανάκεν έγραψε το 3-0 πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ενώ στο 75′ ο Ντιακό σημείωσε το 4-0.

Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στο 90+1′ μετά από γκολ του Ανσού Φάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μπριζ: Μινιολέ (19′ Γιάκερς), Σαμπέ, Ορντόνιεθ, Μέχελε, Μάιερ (61′ Σέις), Στάνκοβιτς, Ονιεντικά, Φανάκεν, Φορμπς (61′ Ντιακόν), Τζόλης, Τρεσόλντι.

Μονακό: Κεν, Βάντερσον, Ντάιερ, Μαουίσα, Καΐο Ενρίκε (46′ Κέρερ), Μπάμπα (46′ Κουλιμπαλί), Καμαρά, Ακλιούς, Μιναμίνο, Μπιέρεθ, Μπαλογκούν.

Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν 2-2

Κοπεγχάγη και Μπάγερ Λεβερκούζεν αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στη Δανία. Οι Δανοί προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ, αλλά οι Γερμανοί αντέδρασαν και τις δύο φορές, φεύγοντας με τον βαθμό από το Πάρκεν.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Παντελής Χατζηδιάκος, ήταν ο μοιραίος παίκτης των Δανών, καθώς στις καθυστερήσεις η μπάλα από το σουτ του Ετσεβέρι βρήκε πάνω του και με το αυτογκόλ αυτό οι «ασπιρίνες» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

Το σκορ άνοιξε ο Λάρσον στο 9′, ο Γκριμάλντο ισοφάρισε στο 82′ με φοβερή εκτέλεση φάουλ, ο Ρόμπερτ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Δανούς στο 87′, για να έρθει ο Χατζηδιάκος να στείλει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 90+1′.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μπριζ: Μινιολέ (19′ Γιάκερς), Σαμπέ, Ορντόνιεθ (81′ Σπίλερς), Μέχελε, Μάιερ (61′ Σέις), Στάνκοβιτς, Ονιεντικά (81′ Οντόρ), Φανάκεν, Φορμπς (61′ Ντιακόν), Τζόλης, Τρεσόλντι.

Μονακό: Κεν, Βάντερσον, Ντάιερ, Μαουίσα (78′ Ουαταρά), Καΐο Ενρίκε (46′ Κέρερ), Μπάμπα (46′ Κουλιμπαλί), Καμαρά, Ακλιούς, Μιναμίνο, Μπιέρεθ (63′ Ιλενικενά), Μπαλογκούν (63′ Φάτι).

Τα αποτελέσματα της 3ης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής του Champions League

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-0

(32′ Τρεσόλντι, 39′ Ονιεντίκα, 43′ Βανάκεν, 75′ Ντιακόν)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2

(9′ Λάρσον, 87′ Ρόμπερτ – 82′ Γκριμάλντο, 90’+1 αυτ. Χατζηδιάκος)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00