Champions League: Το «σεντόνι» στη σέντρα – Ξεκινάει η League Phase της διοργάνωσης των «αστέρων»

Η φάση των προκριματικών ολοκληρώθηκε, η κλήρωση της League Phase πραγματοποιήθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα. Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητα των ποδοσφαιρόφιλων, με σκοπό να προσφέρει συγκινήσεις και να αναδείξει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης!

Η League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία, με τα 17 της ματς να «μοιράζονται» αυτό το τριήμερο (16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου).

Από τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ, αλλά και η εντός έδρας «μάχη» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Καραμπάγκ.

Ο Ολυμπιακός θα ριχτεί στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την στις 19:45.

To πρόγραμμα της πρεμιέρας

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ – Ίντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ