Conference League: Ανοιχτή η «μάχη» για τον πιθανό επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού

Η Σπαρτάκ Τρνάβα έμεινε στο 0-0 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και έτσι, οι ομάδες διατήρησαν τις πιθανότητές τους να βρεθούν απέναντι από τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση.

Αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το “εμπόδιο” της Πάκσι, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Leauge, το νικητή του Σπαρτάκ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Αυτός θα κριθεί όμως πια στη ρεβάνς της Βουλγαρίας, αφού η “λευκή” ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι, άφησε “ανοιχτούς λογαριασμούς” για το δεύτερο ματς των δύο ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό πάντως, προηγούνται οι αγώνες με την Πάκσι, με τον πρώτο να γίνεται αύριο (23/07/26, 21:00, Live από το Newsit.gr).